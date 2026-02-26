본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

경기교통공사, 용인 모현읍도 ‘똑버스’ 달린다…3월 1일부터 정식 운행

이종구기자

입력2026.02.26 08:41

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

용인시 남사·이동읍 이어
모현읍까지 운행 범위 확대
똑버스 4대 정식 운행
생활·통학 교통망 확장

경기교통공사는 오는 3월 1일부터 용인시 모현읍에서 '똑버스'를 정식 운행을 개시한다고 26일 밝혔다.

경기교통공사는 오는 3월 1일부터 용인시 모현읍에서 '똑버스'를 정식 운행을 개시한다. 경기교통공사 제공

경기교통공사는 오는 3월 1일부터 용인시 모현읍에서 '똑버스'를 정식 운행을 개시한다. 경기교통공사 제공

AD
원본보기 아이콘

용인시 똑버스는 지난 2025년 6월 남사·이동읍에 처음 도입되었으며, 이번에는 모현읍까지 운행 범위를 확대했다.


모현읍 똑버스는 모현읍 내부 순환을 넘어 포곡읍행정복지센터와 삼계고등학교까지 연계 운행함으로써 생활·통학 교통망을 동시에 확장한 것이 특징이다. 특히 포곡읍행정복지센터는 용인터미널 방면 주요 노선이 집중된 환승 거점으로, 거점 연계를 통해 모현읍 주민들의 광역 이동 접근성이 크게 향상될 것으로 기대된다. 또한, 삼계고등학교 연계를 통해 모현읍 학생들의 통학 여건 개선에도 크게 기여할 전망이다.

운행 차량으로 11인승 CV1 2대, 13인승 쏠라티 2대로 총 4대가 투입된다. 운행 시간은 매일 오전 6시 30분부터 23시까지이고, 호출 마감 시간은 22시이다.


이용 요금은 교통카드 기준 일반 시내버스 요금과 동일한 성인 1650원, 청소년 1160원, 어린이 830원이며, 수도권 통합 환승 할인이 적용된다.


똑버스 이용방법은 '똑타' 앱 내 출발지와 도착지를 입력하면 실시간으로 똑버스를 호출할 수 있으며, 탑승 위치와 차량 정보를 안내받을 수 있다. 앱 사용이 어려운 이용객은 전화 호출을 통해서도 똑버스 이용이 가능하다.

경기교통공사 양우석 사장 직무대행은 "모현읍까지 똑버스 운행 범위를 확대해 주민 이동 편의를 한층 강화하게 되었다"며, "앞으로도 도민이 일상에서 체감할 수 있는 생활 밀착형 교통서비스 확대에 지속 힘쓰겠다"고 말했다.


한편, 경기교통공사는 지난 2022년 파주 똑버스 시범사업을 시작으로 이번 용인시 똑버스까지 포함해 경기도 내 20개 시·군에서 총 316대의 똑버스를 운영하고 있다. 출발지에서 목적지까지 환승 없이 좌석에 앉아 이동할 수 있는 똑버스는 경기도 내 앱 기반 신교통수단으로 자리매김해 도민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

공항 가는 택시, 딸기 케이크…말만 하면 "대령이오" 갤럭시S26 AI '와우!' 공항 가는 택시, 딸기 케이크…말만 하면 "대령이... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 칼날… 우리 회사는?

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

지난해 관광객 2000만명 넘게 몰렸는데…관광세 2배 인상하는 이 나라

"부동산 이번엔 다르다"관가서 퍼지는 확신 기류

美, 협상 하루 앞두고 이란 추가 제재…석유수출 '그림자 선단' 등 겨냥

새로운 이슈 보기