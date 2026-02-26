우리금융, 전북 금융중심지 조성 동참…그룹 인프라 투입

우리자산운용 등 계열사 신규 진출

중소기업·소상공인 대상 1.6조원 자금공급

현지 인력 채용·사회공헌 인프라 확대

우리금융그룹이 '제3금융중심지'를 추진하고 있는 전북특별자치도에 자산운용·은행·보험 등 주요 계열사 중심으로 금융 인프라를 구축하겠다고 26일 밝혔다.

우리금융은 현재 국민연금공단 주거래은행인 우리은행 등 전주 지역 근무 인력이 200여 명인데, 향후 우리자산운용 등 계열사 추가 진출을 통해 총 300명 이상으로 확대할 계획이다.

우리자산운용의 경우 전주사무소를 개설하고, 현지에서 마케터 등을 채용해 국민연금공단과의 커뮤니케이션 및 지역 네트워크를 강화하기로 했다. 또한 전북 지역 대학생을 위한 인턴십 프로그램을 운영해 자본시장 관련 직무 경험을 제공할 계획이다.

우리은행은 기업금융 특화 채널 '전북BIZ프라임센터'를 신설해 전북 지역 첨단전략산업과 관련 밸류체인의 성장발전 지원에 역량을 집중하기로 했다. BIZ프라임센터는 중소기업 특화점포이자 우리은행 생산적 금융의 핵심 거점으로, 투자·융자와 경영컨설팅을 결합한 종합금융서비스를 제공하고 있다.

보험 부문 계열사인 동양생명·ABL생명은 전속설계사 중심으로 현지 인력 채용을 확대한다. 채권관리 전문 계열사인 우리신용정보도 전주영업소를 신설해 전주 소재 우리은행·우리금융캐피탈 등 계열사를 비롯한 지역 내 금융회사의 채권관리 서비스를 늘릴 예정이다.

또한 전북 지역에서 생산적 금융과 포용금융도 강화할 방침이다. 우선 우리금융이 자체 운영하는 벤처 창업지원 프로그램 '디노랩(DINNOLab·Digital Innovation Lab)'을 통해 전북 소재 핀테크 스타트업을 집중 발굴·육성한다. 우리금융은 지난해 3월 디노랩 전북센터를 개설했는데, 여기에 우리금융 자체 벤처펀드인 디노랩 펀드를 연계해 전북 지역 스타트업에 대한 투자 지원을 하겠다는 것이다. 지난해 디노랩 전북 1기로 7개 기업을 선정해 육성 중이며, 올해는 지난 12일부터 오는 3월5일까지 전북의 '금융혁신 벤처창업 지원사업'과 연계해 2기를 모집하고 있다.

전북 지역 중소기업·소상공인을 대상으로 올해부터 2030년까지 5년간 1조6000억원 규모의 자금도 공급한다. 지역 주민을 위한 사회공헌 인프라 확대를 위해 장애인을 고용해 운영하는 기부물품 판매사업장 굿윌스토어를 추가로 설립한다. 지역 내 소외이웃에 선행을 실천하는 소상공인을 발굴해 사업장 인테리어·위생환경 개선을 지원하는 우리동네 선한가게 사업도 전북 내 기존 9개에서 24개로 확대한다.

우리금융 관계자는 "세계 3대 연기금인 국민연금공단 소재지 전주에 자본시장 거점을 확보하는 것은 우리금융의 자본시장 경쟁력을 획기적으로 강화하는 기회가 될 것"이라며 "전북 지역에 금융 인프라를 구축해 지역균형발전이라는 시대적 과제에 부응하고 지역경제 활성화를 위해 더 큰 노력을 기울이겠다"고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



