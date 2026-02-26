세븐일레븐, 식탁 물가 잡는다…"매월 1~15일마다 할인"

세븐일레븐, 월간 정기 할인 프로젝트

장보기 필수상품 할인 '세이브세일' 론칭

세븐일레븐이 고물가 기조 속에서 소비자들의 경제적 부담을 완화하고 물가 안정에 기여하기 위해 월간 정기 할인 프로젝트를 선보인다고 26일 밝혔다.

세븐일레븐은 매월 1일부터15일까지 장보기 필수 상품과 월별 인기 상품을 엄선해 합리적인 가격에 선보이는 '세이브세일(Save Sale)'을 론칭한다. 세이브세일은 편의점의 대표적인 증정 행사인 '1+1', '2+1' 혜택에 제휴 결제수단을 사용하면 추가 할인을 더해 가격 경쟁력을 극대화한 것이 특징이다. 3월 세이브세일은 카카오페이머니로 결제 시 기본 행사에 10% 추가 할인 혜택을 제공해 소비자가 체감하는 물가 수준을 낮추는 데 주력했다.

또한 '1+1'이나 '2+1' 행사 상품 구매 시 증정된 상품을 바로 수령하지 않고 세븐일레븐 모바일앱(세븐앱)의 '쏘옥보관'에 저장해 두었다가 필요할 때 전국 어느 점포에서나 찾아 쓸 수도 있다.

월간 정기할인 프로젝트, 세이브세일 론칭. 세븐일레븐 AD 원본보기 아이콘

세븐일레븐은 3월 행사 품목으로 20여 종을 선정했으며 라면, 음료, 계란, 두부, 콩나물 등 식탁 물가와 직결되는 장바구니 상품부터 맥주, 스낵, 젤리 등의 먹거리까지 구성했다.

'카스500㎖캔(4입)' 번들 상품은 정상가 1만1500원에서 약 22% 할인된 9000원에 판매한다. 해당 상품은 3만개 한정 수량으로 준비됐다. 맥주와 곁들이기 좋은 '새우깡'은 3개 구매 시 1개를 더 주는 '3+1' 행사에 10% 추가 할인을 적용했다. '착한달걀10입(대란)'은 정상가에서 800원 가격 할인에 10% 추가 할인을 더해 약 29% 저렴한 2700원에 구매할 수 있다. 이외에도 주요 신선, 냉장식품에 대해 '1+1' 행사와 10% 추가 할인을 중복 적용했다. '젤리얼려먹기' 트렌드로 젤리 수요가 느는 가운데 젤리족들을 위해 하리보 젤리 15종에 대해 '2+1' 행사를 진행하며 카카오페이머니 결제 시 10% 추가 할인 혜택도 받을 수 있다.

카카오페이머니 추가 할인 외에도 롤티슈 2종에 대해서도 할인 행사를 진행한다. '데코소프트3겹30롤티슈'는 정상가 대비 1만500원을 즉시 할인해 가격 경쟁력을 높였다. '깨끗한나라3겹소프트24롤(펄프)'은 4000원 가격 할인에 '1+1' 행사를 중복 적용하는 혜택을 제공한다.

어동준 세븐일레븐 마케팅전략팀 브랜드마케팅담당은 "고물가가 지속되는 상황에서 세븐일레븐을 찾는 고객들의 가격 부담을 덜어드리고자 정기적인 물가 안정 프로젝트를 기획하게 됐다"면서 "앞으로 세이브세일을 통해 매월 합리적인 가격과 우수한 품질의 상품을 제안하며 근거리 쇼핑 채널로서의 경쟁력을 지속적으로 높여나갈 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>