중진공-상명대, 지역 청년 인재 양성 업무협약

지역 中企 인력난 해소·청년 일자리 지원 체계 구축

중진공 기업인력애로센터 등 연계 일자리 매칭 활성화

중소벤처기업진흥공단은 상명대학교와 '지역·산업 맞춤형 인재 양성 및 중소기업 인력난 해소를 위한 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.

이날 협약식은 충남 천안시 소재 상명대학교 천안캠퍼스에서 진행됐다. 청년 인재를 양성하는 상명대와 중소벤처기업 종합 지원기관인 중진공이 협력해 중소기업의 인력 수급 불균형을 완화하고 청년들의 취업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲지역·산업 맞춤형 인재 양성 ▲대학 우수 인재-지역 유망 중소기업 간 일자리 매칭 ▲전문 인력 교류를 통한 산·학·관 협력체계 강화 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

중진공은 일자리매칭플랫폼인 기업인력애로센터와 K-Work플랫폼을 활용해 AI·반도체 등 미래 신산업 분야 인재들이 지역 유망 중소기업에 취업할 수 있도록 연계 지원을 강화할 예정이다.

양 기관의 인재 양성 교육 프로그램을 연계하고, 시설·공간 등 인재 양성을 위한 인프라를 공동으로 활용해 협력 효과를 높여 나갈 예정이다.

중진공은 주요 대학과 협력을 통해 지역 산업 현장의 인력난을 완화하고, 청년들이 중소벤처기업과 함께 성장할 수 있는 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

강석진 중진공 이사장은 "청년 인재는 중소벤처기업의 혁신 성장을 이끌 핵심 동력"이라며 "이번 협약이 청년들에게는 꿈을 펼칠 수 있는 양질의 일자리 기회를, 인력난을 겪는 기업에는 단비와 같은 우수한 인재를 연계하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

김종희 상명대 총장은 "중진공과 협력을 통해 학생들이 현장 실무 역량을 강화하고, 우수한 중소벤처기업에서 자신의 역량을 발휘할 수 있도록 교육 현장에서도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>