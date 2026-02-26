중랑구, 장애인정책 5개년 계획 수립…개인예산제·감각친화 도서관 신설

38개 세부사업 확정

자립생활·사회포용 4대 영역 추진



서울 중랑구(구청장 류경기)가 장애인의 자립과 차별 없는 지역사회 공존을 위한 ‘장애인정책 5개년(2026~2030) 계획’을 수립했다고 26일 밝혔다.

중랑구 장애인정책 5개년 계획 수립 연구용역 최종보고회 현장 모습. 중랑구 제공.

구는 지난 24일 장애인복지위원회 정기회의와 연계해 연구용역 최종보고회를 개최하고 향후 5년간 추진할 장애인 정책 비전과 주요 과제를 공유했다. 이날 보고회에는 장애인복지위원회 위원과 관련 부서장 등 20여 명이 참석해 계획 설명과 질의응답, 정책 의견 수렴이 이뤄졌다.

이번 계획은 연구용역과 현황 분석, 욕구조사를 통해 중랑구 실정에 맞는 중장기 정책 방향을 담았다. 자립생활 환경 조성, 권리보장 및 소득지원, 건강보건·돌봄통합 지원, 사회·문화적 포용환경 조성 등 4대 영역을 축으로 8대 과제, 38개 세부사업으로 구성됐다.

눈에 띄는 신규사업으로는 장애인이 필요한 서비스를 스스로 선택하는 '개인예산제'와 장애 특성을 고려한 감각친화형 장애인 도서관 조성이 포함됐다. 아울러 발달장애인 일상배상책임보험 지원, 장애인 친화상점 인증제, 무장애길 프로그램 등 생활밀착형 사업을 통해 사회 참여 확대도 도모한다.

중랑구는 그간 장애인 공공일자리 확대(서울시 자치구 1위), 특수학교(동진학교) 설립, 무장애길 조성 등을 추진하며 장애인의 지역사회 참여 기반을 꾸준히 넓혀 왔다. 이번 제2기 계획은 이 같은 성과를 토대로 보다 체계적인 정책 추진을 위해 마련됐다.

구는 향후 분야별 실행계획을 단계적으로 수립하고 매년 추진성과를 점검해 정책의 실효성을 높여갈 방침이다.

류경기 중랑구청장은 "이번 계획은 장애인의 삶 전반을 아우르는 중랑구의 중장기 정책 방향을 담고 있다"며 "앞으로도 장애인이 지역사회에서 주체적으로 생활하고 함께 어울려 살아가는 포용도시 중랑을 만들어 가겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



