[날씨]예년보다 따뜻한 낮 '봄기운'…"일교차는 커요"

목요일인 26일 낮에는 포근한 날씨가 이어지며 봄기운이 돌겠다.

이날 오전 5시 기온은 서울 3.7도, 인천 5.2도, 수원 3.5도, 춘천 -2.1도, 강릉 4.8도, 청주 3.5도, 대전 1.4도, 광주 3.8도, 제주 9.8도, 대구 6.7도, 부산 9.1도, 울산 8.7도, 창원 7.5도 등이다.

포근한 봄 날씨를 보인 25일 인천 연수구 승기천에서 어린이들이 징검다리를 건너고 있다.

낮 기온은 10∼15도로 예년보다 높겠다. 중부 지방과 전라권, 경북 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상으로 크게 벌어지겠다. 일교차가 커 감기 등 건강 관리에 유의해야겠다.

강원 남부 산지와 전북 북동부 일부에는 아직 눈이 녹지 않아 밤사이 빙판과 도로에 살얼음이 생겼을 수 있으니 교통안전에 유의해야 한다.

이날 전국은 대체로 맑다가 오전부터 점차 흐려지겠다. 강원 동해안과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠다. 제주도에는 아침부터 5㎜ 안팎의 비가 내리는 곳이 있겠다. 강원 북부 산지·동해안은 늦은 밤부터 눈이나 비가 오겠다. 오전까지 강원 산지와 전라권에는 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠다. 그 밖에 내륙 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

일부 수도권과 강원도에는 건조특보가 내려졌다. 바람도 약간 강하게 불겠으니 산불 예방에 주의해야겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





