트럼프, '국정연설 항의' 의원들에 "미친 사람들…시설 가야"

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 자신의 국정연설 중 소리치며 항의한 민주당 의원들을 향해 강도 높은 비난을 쏟아냈다.

트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "어젯밤 매우 중요한 국정연설 자리에서 통제 불능으로 고함치는 모습은 미친 사람들, 정신병자처럼 보였다"며 비난했다. 그는 특정 민주당 의원들의 행동을 문제 삼으며 "정신병원에 수용돼야 할 것처럼 보인다"고 적었다.

이날 연설 도중 일부 민주당 의원들은 트럼프 대통령의 이민 정책 성과 발언에 대해 큰 소리로 반발했다. 일한 오마르 의원은 "당신은 미국인을 죽였다"고 외쳤다. 러시다 털리브 의원도 트럼프 대통령의 발언을 "거짓말"이라고 비판하며 고함을 질렀다.

트럼프 대통령은 이어 해당 의원들을 "부패하고 타락한 정치인"이라며 "그들은 우리나라에 해를 끼친다"고 주장했다. 그는 이들을 "원래 있던 곳으로 가능한 한 빨리 돌려보내야 한다"고 덧붙였다.

또한 트럼프는 할리우드 배우 로버트 드니로까지 언급하며 "드니로와 함께 떠나야 할 인물"이라고 싸잡아 비난했다. 드니로는 지난해 칸 국제영화제에서 '명예 황금종려상'을 받은 뒤 트럼프 대통령의 정책을 강하게 비판한 바 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



