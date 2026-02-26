본문 바로가기
한국 증시 새 역사 썼다…'코스피 6000' 시대 개막 [3분 브리프]

입력2026.02.26 08:00

시계아이콘00분 51초 소요
[한 눈에 읽기]
①코스피, 개장과 함께 6000선 돌파
②'코스피 8000 시대' 전망도
③美서 한국 추종 ETF 인기

MARKET INDEX
한국 증시 새 역사 썼다…'코스피 6000' 시대 개막 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감…기술주 중심 매수세

○엔비디아 실적 시장 예상치 상회

○4분기 매출 681억3000만달러

■ 코스피 꿈의 6천피 달성…5천피 이후 한달여만
○코스피 사상 최초로 6000포인트 돌파
○삼성전자·SK하이닉스가 증시 상승 이끌어
○정부의 적극적인 자본시장 활성화 대책도 영향
■ 30만전자·160만닉스 찍고 '코스피 8000'간다
○삼전 30만, SK하닉 160만 목표주가 나와
○예탁금·ETF순자산 급증…풍부한 유동성
○"과도한 낙관 경계"…공매도 대기자금도 급증 
■ K팝·K뷰티 이어 K증시도 있다…韓 담은 미국 ETF 수익률 300%
○한국 3배 추종 ETF, 3개월 수익률 1위
○미국 최대 韓 ETF에 한달 17억달러 유입
○일부 서학개미도 美 상품 통해 국내 투자 
the Chart : "부르는 게 값"…램 품귀에 중고시장 '램테크' 과열
한국 증시 새 역사 썼다…'코스피 6000' 시대 개막 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○메모리 중고거래 8배↑…가격 프리미엄 형성
○생성형 AI 수요 급증 여파에 범용 D램 생산↓
○공급난 장기화 전망… 중고시장 과열 지속될 듯

돈이 되는 法
한국 증시 새 역사 썼다…'코스피 6000' 시대 개막 [3분 브리프] 원본보기 아이콘
■ 법관 AI 활용 지침서 나왔다
○법원행정처, 판사용 AI 가이드북 발간
○재판에 상용 AI 활용 위한 사용 원칙·지침 제시
○분야별 활용 예시 담아 3월 배포 예정 
☞기사보기: https://m.asiae.co.kr/article/2026022516260432901
■ 청소앱 통해 도우미 불렀더니 '반클리프' '티파니' 쓸어갔네
○청소앱 도우미, 명품 목걸이 등 1372만원 상당 절도
○법원, 징역 10개월에 집행유예 2년 선고
○피해품 반환·자백 등 참작…사회봉사 80시간 명령
☞기사보기: https://m.asiae.co.kr/article/2026022516264746464
■ 부장판사를 재판연구관실 평 연구관으로 첫 발령
○부장판사, 사상 첫 대법원 평 재판연구관 전보
○상고심 근무 기회 확대·근무 시기 유연화 취지
○고법판사·변시 출신도 재판연구관 보임 확대
☞기사보기: https://m.asiae.co.kr/article/2026022516293268426

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

10:00 한국은행 금융통화위원회 기준금리결정(2월)


○해외

00:30 미국 원유재고

17:30 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재 연설

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 캐나다 도매판매(MoM)(1월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 2℃(3℃) ｜최고기온 : 15℃(0℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 좋음
한국 증시 새 역사 썼다…'코스피 6000' 시대 개막 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

