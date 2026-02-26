새마을금고중앙회, 미래 금융 이끌 청년 인재 모집

온라인 필기 도입으로 지역 문턱 낮춰

3월 15일 접수 마감

새마을금고중앙회는 2026년 일반직 신입직원 공개채용을 실시한다고 밝혔다.

이번 채용은 일반 분야와 IT 분야로 구분해 진행되며 지원자는 희망 직무를 선택해 지원할 수 있다. 입사지원서는 오는 3월 15일까지 새마을금고 홈페이지 채용 게시판을 통해 접수한다.

서류전형 합격자를 대상으로 4월 4일부터 5일까지 이틀간 필기전형이 실시된다. 필기시험은 NCS와 금융·경제 상식, 직무 전공을 중심으로 한 직무지식 평가로 구성된다. IT 분야 지원자의 코딩테스트는 사용 가능 언어를 추후 별도 안내할 예정이다.

수도권 외 지역 지원자의 접근성을 고려해 필기전형은 온라인 방식으로 운영된다. 이후 면접전형을 거쳐 5월 중 최종합격자가 발표되며, 합격자는 전국 13개 지역본부와 IT 센터에 배치돼 업무를 수행하게 된다. 채용과 관련한 세부 일정과 전형 방법 등은 새마을금고 홈페이지 채용공고를 통해 확인할 수 있다.

금융권의 디지털 전환과 협동조합 금융의 역할이 확대되는 흐름 속에서 이번 채용은 조직의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인재 확보의 출발점이 될 것으로 보인다. 특히 온라인 필기 도입은 지역 간 취업 기회 격차를 완화하고 청년층의 금융권 진입 문턱을 낮추는 긍정적 변화로 평가된다.





