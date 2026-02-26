본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

새마을금고중앙회, 미래 금융 이끌 청년 인재 모집

영남취재본부 권병건기자

입력2026.02.26 08:30

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

온라인 필기 도입으로 지역 문턱 낮춰
3월 15일 접수 마감

새마을금고중앙회는 2026년 일반직 신입직원 공개채용을 실시한다고 밝혔다.


이번 채용은 일반 분야와 IT 분야로 구분해 진행되며 지원자는 희망 직무를 선택해 지원할 수 있다. 입사지원서는 오는 3월 15일까지 새마을금고 홈페이지 채용 게시판을 통해 접수한다.

새마을금고중앙회, 2026년 신입 공채 실시 일반·IT 분야 선발 3월 15일까지 접수, 4월 필기·5월 최종 발표

새마을금고중앙회, 2026년 신입 공채 실시 일반·IT 분야 선발 3월 15일까지 접수, 4월 필기·5월 최종 발표

AD
원본보기 아이콘

서류전형 합격자를 대상으로 4월 4일부터 5일까지 이틀간 필기전형이 실시된다. 필기시험은 NCS와 금융·경제 상식, 직무 전공을 중심으로 한 직무지식 평가로 구성된다. IT 분야 지원자의 코딩테스트는 사용 가능 언어를 추후 별도 안내할 예정이다.

수도권 외 지역 지원자의 접근성을 고려해 필기전형은 온라인 방식으로 운영된다. 이후 면접전형을 거쳐 5월 중 최종합격자가 발표되며, 합격자는 전국 13개 지역본부와 IT 센터에 배치돼 업무를 수행하게 된다. 채용과 관련한 세부 일정과 전형 방법 등은 새마을금고 홈페이지 채용공고를 통해 확인할 수 있다.


금융권의 디지털 전환과 협동조합 금융의 역할이 확대되는 흐름 속에서 이번 채용은 조직의 미래 경쟁력을 좌우할 핵심 인재 확보의 출발점이 될 것으로 보인다. 특히 온라인 필기 도입은 지역 간 취업 기회 격차를 완화하고 청년층의 금융권 진입 문턱을 낮추는 긍정적 변화로 평가된다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관광객 25만명 우르르 몰린 곳 일본 대신 한국 올 줄 알았는데…'춘절 특수' 中관... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

이재용 회장 주식재산 40조 육박현대차 정몽구·정의선 부자도 20조 돌파

'125억' 쌓아두고 "센 만큼 성과급 가져가라"…7000명에 통 크게 쐈다

한국에서 돈 쓸어 담더니…'연봉 10억, 주식 보상 21.4억' 파격 대우

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

中 로봇 청소기 해킹하자…내 집 안 영상·목소리가 쏟아졌다

"부동산 이번엔 다르다"관가서 퍼지는 확신 기류

美, 협상 하루 앞두고 이란 추가 제재…석유수출 '그림자 선단' 등 겨냥

새로운 이슈 보기