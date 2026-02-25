방탄소년단 월드투어 극장 생중계…25일 예매 시작

방탄소년단 월드투어 라이브 뷰잉 포스터. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘



그룹 방탄소년단(BTS)이 25일 오전 10시부터 월드투어 공연 실황을 극장에서 상영하는 라이브 뷰잉 예매를 시작한다.

빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 이날 CGV, 롯데시네마, 메가박스 등 주요 멀티플렉스 3사 홈페이지와 애플리케이션을 통해 티켓 예매를 개시한다. 대상은 4월11일 고양과 4월18일 도쿄에서 열리는 콘서트다.

라이브 뷰잉은 전 세계 팬들이 한 장소에 모여 콘서트의 생동감을 공유하는 중계 서비스다. 이번 행사는 전 세계 80개 국가와 지역, 약 3800개 관에서 대규모로 진행한다. 일부 지역에서는 시차를 고려해 실제 공연 시간보다 늦게 상영하는 딜레이 중계를 도입해 관람 편의를 높일 계획이다.

이번 라이브 뷰잉에서는 월드투어 'BTS 월드투어 아리랑(BTS WORLD TOUR 'ARIRANG')'의 서막을 알리는 고양 공연과 글로벌 일정의 출발점인 도쿄 공연을 함께 즐긴다. 소속사 측은 "두 도시를 시작으로 추후 라이브 뷰잉 진행 공연을 확대될 예정"이라고 밝혔다.

월드투어에 앞서 방탄소년단은 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매한다. 이번 신보에는 '지금의 방탄소년단'을 투영한 14곡을 수록했다. 아리랑 발매 이후 방탄소년단은 4월 9~11일 고양종합운동장 주경기장 공연을 시작으로 총 34개 도시에서 82회에 걸쳐 대규모 월드투어에 돌입한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



