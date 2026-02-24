조계원 의원 "위기 처한 핸드볼, 스포츠토토로 지원 필요"

국회서 '핸드볼의 스포츠토토 편입' 포럼 열려

"핸드볼은 오랜 시간 국제무대에서 대한민국의 이름을 빛낸 전통 구기 종목이다. 그러나 현재 일부 비인기 종목과 마찬가지로 제도적 뒷받침이 없으면 경쟁력을 유지하기 어려운 현실에 놓여있다. 핸드볼처럼 성장 잠재력을 갖춘 종목들이 스포츠토토에 편입돼 선수와 지도자가 마음 편히 활동할 수 있는 자립적 선순환 생태계가 마련돼야 한다."

국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 조계원 의원은 24일 국회 의원회관에서 열린 '핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼'에서 이같이 말했다. 조계원 의원이 주최한 이날 포럼에서는 올림픽 효자 종목인 핸드볼이 비인기 종목이라는 한계를 넘어, 자생력을 갖춘 '스포츠 산업화 모델'로 도약할 수 있는 방안에 대한 각계각층의 논의가 이어졌다.

포럼은 이원재 국민대 스포츠산업레저학과 교수가 사회를 맡아 주제 발표와 패널 토론의 순서로 진행됐다.

첫 번째 주제발표에서는 SK그룹이 지난 20년간 1500억원 이상을 후원하며 핸드볼 전용 경기장 건립 등 인프라 구축과 저변 확대를 위해 노력해온 활동이 소개됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 조계원 의원, 임오경 의원, 양문석 의원(앞줄 왼쪽부터)이 24일 국회 의원회관에서 열린 '핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼'에서 핸드볼의 스포츠토토 편입을 주장하고 있다. [한국핸드볼연맹]

이어진 '핸드볼 비전 2030' 주제발표에서는 H리그를 중심으로 한 핸드볼의 성장 잠재력이 논의됐다. 한국핸드볼연맹은 H리그가 출범 2년 만인 2024~2025 시즌에 2022~2023 시즌 대비 유료 관중 및 입장권 매출이 175% 급증하고 2024~2025 시즌 스폰서십 효과 201억원을 달성했다며 핸드볼의 스포츠 산업화 가능성과 시장 가치가 입증됐다고 설명했다. 연맹은 또 H리그 전 경기가 핸드볼 전용TV 채널인 맥스포츠와 네이버, 다음을 통해 생중계되고, 실시간으로 생성된 데이터가 글로벌 스포츠 플랫폼에서 판매되고 있다며 이는 스포츠토토 종목의 필수요건인 공정성과 객관적 데이터 제공 능력이 검증됐음을 의미한다고 강조했다.

김대희 부경대 스마트헬스케어학부 교수는 '한국형 지속가능 스포츠 모델과 정부의 역할' 주제 발표에서 "기존 스포츠토토 종목들의 개최 경기 수 제한으로 해외 발매분이 지속적으로 증가하는 부작용이 발생하고 있다"며 "리그를 안정적으로 운영하고 저변 확대에 힘써온 핸드볼과 같은 아마추어 종목도 스포츠토토 종목으로 추가 지정돼야 한다"고 강조했다.

조계원 의원은 "스포츠토토는 단순한 수익 사업이 아니라 국민체육진흥이라는 공적 목적을 위한 제도"라며 "스포츠토토 신규종목 편입과 같은 제도적 지원을 통해 핸드볼 스스로 생존과 성장을 지속할 수 있도록 길을 열어줘야 한다"고 강조했다. 조 의원은 "핸드볼이 다시 한번 국민적 감동의 중심에 설 수 있도록 국회에서도 책임 있는 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

이날 포럼은 조계원 의원을 비롯한 김교흥 국회 문화체육관광위원장, 임오경 간사, 민형배, 박수현, 양문석 의원과 국회 교육위원회 김문수 의원 등 더불어민주당 의원 7명의 공동 주최로 진행됐다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



