경남 밀양 산불, 인명피해 없이 주불진화 완료

대전=정일웅기자

입력2026.02.24 13:11

경남 밀양 산불이 인명피해 없이 진화됐다.


24일 새벽 경남 밀양 산불 현장에서 산림청 산불특수진화대가 산불 진화활동을 벌이고 있다. 산림청

24일 산림청 중앙사고수습본부는 이날 낮 12시 30분 밀양 산불의 주불진화를 완료했다고 밝혔다.

밀양 산불은 전날 오후 4시 10분께 경남 밀양시 삼량진 검세리 일원에서 발생했다. 주불진화는 산불 발생 후 20시간여 만에 완료됐다.


산림당국은 현재 산불 원인을 조사하는 중이다. 산불영향구영은 143㏊로 추정된다.


앞서 산림당국은 경남도와 밀양시, 행정안전부, 국방부, 소방청, 경찰청, 기상청 등 산불유관기관과 협력해 산불 현장에 헬기 총 52대, 진화장비 총 318대, 진화인력 연인원 1511명 등을 투입했다.

박은식 산림청장 직무대리는 "국민 한 사람 한 사람이 산불 감시원이라는 마음으로 산불 예방에 적극적으로 동참해 주길 간곡히 당부드린다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
