지난해 지방세 수입 120.9조…전년대비 6.8조 증가

지난해 지방세 수입은 전년(114조1000억원) 대비 6조8000억원 증가한 120조9000억원인 것으로 잠정 집계됐다. 기업 실적과 부동산 거래 증가 등에 힘입어 지난 2020년 처음 100조원을 돌파한 이후 최대치다.

24일 행정안전부는 이 같은 내용의 '2025년 지방세 수입 잠정 실적'을 발표했다.

지난해 수입 실적을 주요 세목별로 살펴보면, 취득세는 27조5000억원으로 전년대비 1조6000억원 늘었고 지방소비세는 26조8000억원으로 9000억원 증가했다. 지방소득세는 22조9000억원으로 전년대비 2조9000억원이 늘었다.

행안부는 "지방세 수입 실적 증가는 새 정부의 경제 활성화 정책에 따른 민간 투자 확대와 고용 창출 노력이 지방세수 확충이라는 가시적인 성과로 나타난 결과"라고 분석했다.

그러면서 "취득세는 주택매매 등 부동산 거래량 증가 영향으로 대폭 늘었고, 지방소비세는 강력한 내수 진작책 등 정부 정책이 민간 소비 심리를 회복시키며 증가했다"고 설명했다.

또한 "지방소득세는 기업 실적 개선과 고용 시장의 양적 성장이 맞물리며 전체 수입 실적 상승을 견인한 것으로 분석된다"고 했다.

반면, 등록면허세 수입 실적은 2조원으로, 2024년 대비 1000억원가량 감소했다. 지난 2024년 LH 등에 대한 정부 출자 확대 등으로 급증했던 수입액이 2025년에는 2023년 수준으로 감소한 데에 따른 것으로 풀이된다.

2025년 지방세 수입 상세내역은 지방정부의 세입 결산이 종료된 후 확정돼 올 10월 중 지방재정365 등을 통해 공개될 예정이다.





