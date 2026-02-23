강릉시, 아산병원사거리 실시간 신호운영으로 ‘교통 정체’ 뚫었다…지체시간 71초 단축

평균 통행속도 18.4km/h ↑

강원도 강릉시(시장 김홍규)가 교통 혼잡이 빈번했던 강릉아산병원사거리(일평균 약 4만7580대 통행)에 실시간 신호운영을 시범 도입한 결과, 교통소통이 크게 개선되었다고 23일 밝혔다.

강릉시, 아산병원사거리 실시간 신호운영으로 교통혼잡 '획기적 개선' (적용 후 차량 대기렬). 강릉시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 실시간 신호운영은 AI영상검지기를 활용해 교통량과 대기행렬 길이를 실시간으로 분석하고, 이를 기반으로 신호주기를 최소 110초에서 최대 190초까지 가변적으로 조정하는 방식으로 시범 운영됐다.

2026년 1월 한 달간 시범운영 결과, 강릉아산병원사거리의 교통 흐름이 뚜렷하게 개선된 것으로 나타났다. 평균 통행속도는 34.2km/h에서 52.6㎞/h로 높아져 시속 18.4㎞ 증가했으며, 평균 지체시간은 233초에서 161.79초로 약 71초 감소해 시민들이 체감하는 정체가 완화됐다.

또한 교차로 서비스 수준(LOS)은 F에서 E로 개선됐고, 시범운영 기간 중 민원은 0건으로 집계돼 시민 불편 없이 안정적으로 운영된 것으로 평가됐다.

강릉시는 이번 시범운영을 통해 실시간 신호운영의 효과가 충분히 입증된 만큼, 이번 성과를 바탕으로 주요 교차로까지 확대 적용을 추진할 계획이다. 아울러 2026 강릉 ITS 세계총회 시연·시찰 프로그램의 대표 성과 사례로 활용할 방침이다.

임신혁 ITS추진과장은 "일평균 4만여 대 차량이 통행하는 강릉아산병원사거리의 실시간 신호운영 성과는 ITS 기반 교통혁신의 대표 사례가 될 것"이라며 "ITS 기술을 바탕으로 스마트 교통도시 강릉을 실현해 나가겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>