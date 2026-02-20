국립금오공과대학교 2025학년도 전기 학위수여식 개최

학사 910명 등 총 1092명 학위 수여

각자의 분야에서 세계로 뻗어가는 인재로 성장하기를

국립금오공과대학교가 20일 대학 본관 대강당에서 '2025학년도 전기 학위수여식'을 개최했다. 올해 전기 학위 수여 인원은 학사 910명, 석사 154명, 박사 28명 등 총 1092명이다.

국립금오공과대학교가 20일 대학 본관 대강당에서 '2025학년도 전기 학위수여식'/금오공대 제공 AD 원본보기 아이콘

학위수여식에는 김상호 총장과 보직자를 비롯해 학위 수여 대표 학생 및 가족 그리고 졸업생들을 격려하기 위해 김장호 구미시장, 곽현근 발전후원회장, 장세광 총동창회장, 원종욱 대학원총동창회장, 허백영 최고경영자과정 총동창회장 등이 참석했다. 이철우 경북도지사와 구자근 구미시갑 국회의원, 강명구 구미시을 국회의원은 축전을 전했다.

김상호 총장의 학위수여식사로 시작된 행사는 ▲내빈축사 ▲학사 졸업증서 수여 △석·박사 학위기 수여 ▲졸업생 대표 인사 ▲졸업성적우수상 ▲특별포상 및 외부포상(국회의원 표창 등) ▲우수논문상·졸업논문상·졸업특별상 수여 ▲교가 제창 순으로 진행됐다.

졸업생 대표 인사말을 전한 이재영(전자공학부 졸업) 학생은 "졸업생들을 대표하여 영예로운 졸업을 맞이할 수 있도록 도와주신 부모님, 교수님, 그리고 대학의 많은 분께 감사 인사를 드린다"며 "이제 사회라는 새로운 무대에서 수많은 도전에 마주하겠지만, 대학에서 경험한 다양한 배움을 바탕삼아 사회에 기여할 수 있는 자랑스러운 금오인이 되겠다"고 했다.

김상호 국립금오공과대학교 총장은 "새로운 여정을 시작하는 졸업생들에게 진심으로 축하와 응원의 인사를 전하며, 대학에서 쌓은 지식과 경험을 바탕으로 각자의 분야에서 세계로 뻗어가는 인재로 성장하기를 바란다"고 말했다.

또한 "국립금오공과대학교 역시 언제나 졸업생 여러분이 자랑스러워할 수 있는 모교로 남기 위해 끊임없이 도전하고 성장하며 발전해 나가겠다"고 전했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>