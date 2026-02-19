방탄소년단 제이홉, 생일 맞아 3억5000만원 기부

병원·동물보호단체 등에 온기 전해

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉이 본인 생일인 18일을 맞아 총 3억5000만원을 기부했다고 빅히트뮤직이 19일 밝혔다.

제이홉은 서울아산병원에 2억원을 기부했다. 기금은 소아청소년 환자를 위한 진료 시설과 의료 환경 개선, 소아 중증 환자의 재택의료 지원, 심리 치유 프로그램 운영 등에 쓰인다. 아동복지전문기관 초록우산에는 1억원을 전달해 모교 후배들의 장학금으로 사용하도록 했다.

반려동물을 보호하기 위한 나눔도 실천했다. 제이홉은 휴먼 메이드와의 협업 제품 경매 수익금에 사비를 더해 5000만원을 마련했다. 기부금은 동물구조119와 '반려동물과 함께하는 내사랑 바둑이'에 전달해 동물 보호 활동을 돕는다.

제이홉은 "생일을 맞아 아이들과 학생, 보호가 필요한 동물들에게 작은 힘이라도 보탤 수 있어 감사하다"며 "늘 큰 사랑을 보내주시는 아미(팬덤명) 덕분에 좋은 일을 할 수 있었다"고 말했다. 이어 "2026년 모두가 희망차고 따뜻한 한 해가 되길 바란다"고 전했다.

제이홉은 꾸준한 나눔을 이어오고 있다. 그는 서울아산병원에 누적 5억원을 후원했다. 초록우산에서는 10억원 이상 고액 후원자 모임인 그린노블 트리니티 클럽(Green Noble Trinity Club)에 이름을 올렸다.





