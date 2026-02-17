본문 바로가기
해남 야산 묘지 인근서 불…1시간 만에 진화 완료

호남취재본부 민현기기자

입력2026.02.17 22:30

숏뉴스
임야 0.35㏊ 소실…인명피해 없어
해남군, 재난 문자 발송 대피 유도

17일 오전 11시7분께 전남 해남군 북평면 한 야산에 있는 묘지에서 불이 나 1시간 1분 만에 꺼졌다. 전남 소방본부 제공

17일 오전 11시7분께 전남 해남군 북평면 한 야산에 있는 묘지에서 불이 나 1시간 1분 만에 꺼졌다. 전남 소방본부 제공

전남 해남의 한 야산 묘지 인근에서 불이 나 임야 일부를 태우고 1시간여 만에 꺼졌다.


17일 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 11시 7분쯤 전남 해남군 북평면의 한 야산 묘지 인근에서 화재가 발생했다.

신고를 접수한 산림 당국과 소방 당국은 헬기 3대와 장비 11대, 진화 인력 43명을 현장에 긴급 투입해 진화 작업에 나섰다. 불은 발생 약 1시간 1분 만인 낮 12시 8분쯤 완전히 진화됐다.


이 불로 다행히 인명피해는 발생하지 않았으나, 야산의 잡풀 등 임야 약 0.35㏊가 소실됐다.


화재 당시 해남군은 인근 주민과 등산객들에게 "마을회관 등 안전한 곳으로 대피하라"는 재난 안전 문자를 발송하기도 했다.

당국은 묘지 주변에서 불이 시작된 점을 토대로 부주의에 의한 화재 가능성에 무게를 두고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
