고향 가는 길, 더 깨끗하게… 양산시, 시가지 환경정비 실시

쾌적하고 활력 넘치는 도시 이미지 선사

명절 대이동을 앞두고 양산시가 도시 구석구석을 산뜻하게 가꿨다.

경남 양산시는 설날을 하루 앞둔 16일 오전 시민들에게 쾌적하고 활력 넘치는 도시 이미지를 선사하기 위해 대대적인 환경정비를 실시했다.

설날 맞이 시가지 환경정비. 양산시 제공 AD 원본보기 아이콘

새마을운동중앙회 양산시지회 주관으로 진행된 이 날 설날 맞이 대청소는 나동연 양산시장을 비롯해 새마을회 회원, 공무원 등 약 100여명이 참여했으며, 중앙동 남부시장 일원 원도심과 남양산IC 진입로 등 주민 생활의 중심 공간을 중심으로 진행됐다.

이번 대청소는 단순한 환경정비를 넘어 깨끗하게 정돈된 도시환경과 전통시장 환경을 조성해 오랜만에 고향을 찾는 귀성객들에게 기분 좋은 인상을 남기는 것은 물론, 주민들에게는 지역에 대한 자긍심과 함께 가꾸는 공동체 의식을 북돋는 계기가 될 것으로 기대된다.

나동연 시장은 "고향을 방문하는 귀성객들이 가장 먼저 마주하는 것은 깨끗한 도시환경인 만큼 오늘 환경정비는 양산을 찾는 분들에게는 따뜻한 환영의 인사가 되고 시민들에게는 쾌적한 휴식공간이 될 것"이라며 "연휴 기간에도 불구하고 동참해주신 모든 분에게 감사드린다"고 말했다.

설날 맞이 대청소에 참여한 나동연 양산시장(왼쪽). 원본보기 아이콘





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



