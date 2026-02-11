본문 바로가기
영남

새울원자력, 울산양육원에 사랑의 성금… “지역 아이들 곁에 더 가까이”

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.11 19:00

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 소유섭)는 11일 울산양육원에서 지역아동의 나들이와 입학선물 지원을 위한 성금 전달식을 가졌다.

새울원자력이 울산양육원 지역아동에 사랑의 성금을 전달했다. 새울원자력 제공

이번에 전달한 성금은 새울본부 직원들이 매월 급여에서 자발적으로 기부한 러브펀드 기금으로 마련됐으며 울산 양육원에 거주하는 아동들의 체험형 나들이 활동과 초·중·고등학교에 입학하는 아동들을 위한 입학선물 마련 등에 사용될 예정이다.


소유섭 새울원자력본부장은 "직원들의 정성과 마음이 담긴 성금이 따뜻한 힘이 되길 바란다"라며 "지역 아동들이 건강하고 밝게 성장할 수 있도록 지속적인 관심과 나눔을 실천하겠다"고 말했다.

새울원자력본부는 지역사회의 어려운 이웃들을 위해 꾸준한 나눔을 이어가고 있으며 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 시행할 계획이다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
