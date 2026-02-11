“금융 넘어 문화로”… BNK금융, ‘Play on BNK’ 2026 첫 무대 개최

피아노 트리오 클래식 음악회 ‘2026 HOPE’… 25일 부산은행 본점 오션홀

BNK금융이 새해 첫 문화 프로젝트 'Play on BNK'를 선보인다.

BNK금융그룹은 'Play on BNK(시민과 함께 즐기다)'의 2026년 첫 문화공연으로 바이올린·첼로·피아노로 구성된 '피아노 트리오 - 2026 HOPE' 클래식 음악회를 개최한다.

'Play on BNK'는 BNK금융그룹이 2024년부터 지역 주민들에게 다양한 문화 경험을 제공하기 위해 운영해 온 무료 예술 프로그램이다. 클래식과 국악, 코미디, 강연, 영화 등 다양한 장르의 콘텐츠를 매달 선보이며 지역 문화 향유 기회를 넓혀왔다.

22회를 맞은 이번 공연은 오는 25일 오후 7시 부산은행 본점 2층 오션홀에서 열린다. 공연에는 바이올린 김재원, 첼로 이호찬, 피아노 김설화로 구성된 피아노 트리오가 출연해 '2026년 Hope'를 주제로 시벨리우스의 '로망스' 등 다채로운 클래식 레퍼토리를 선보일 예정이다.

관람 신청은 11일 오후 5시부터 19일까지 부산은행 모바일뱅킹을 통해 무료로 가능하며, 지정석과 비지정석 중 선택할 수 있다. 다만 공연 시작 10분 전인 오후 6시 50분 이후 입장하는 관객은 원활한 운영을 위해 좌석 구분 없이 배정된다.

BNK금융그룹 관계자는 "이번 문화공연이 시민들에게 작은 희망과 따뜻한 응원이 되길 바란다"며 "지역과 함께하는 문화 나눔을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

지난 21회 'Play on BNK' 문화공연에서는 지역 대표 발레단체인 부산발레시어터가 크리스마스를 배경으로 한 '호두까기 인형'을 선보여 전석 매진을 기록하며 큰 호응을 얻었다.





