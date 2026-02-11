해진공, 폴란드 친환경 물류센터 투자유럽 공급망 거점 확보 시동

1500억 금융 지원·LX판토스 컨소시엄 참여

'글로벌 물류공급망 전략' 첫 이행 사례

폴란드 카토비체 부스터(Booster) 물류센터 자산 조감도. 한국해양진흥공사.

한국해양진흥공사가 유럽 현지 친환경 물류센터 투자에 나서며 우리 기업의 유럽 공급망 거점 확보에 본격 시동을 걸었다. 글로벌 공급망 재편 속에서 해외 물류 인프라를 직접 확보해 기업 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

해진공은 국내 기업의 글로벌 물류 네트워크 경쟁력 강화와 공급망 안정성 확보를 위해 폴란드 카토비체 물류센터에 대한 투자 지원을 결정했다고 11일 밝혔다.

이번 투자는 해진공이 약 1500억원 규모의 금융을 제공하고, LX판토스 등이 참여한 K-컨소시엄이 지분을 인수하는 방식으로 추진됐다.

해진공이 미주와 동남아 지역 물류시설 투자에 이어 유럽 지역에서 진행하는 첫 사례다. 동유럽의 전략적 요충지인 폴란드를 거점으로 우리 기업의 현지 물류 비용 절감과 안정적인 운영 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

물류센터는 임대면적 10만8951㎡ 규모로 총 5개 동으로 조성된다. 태양광 패널과 친환경 시멘트 등을 적용해 국제 친환경 건축 인증인 브리암(BREEAM) 인증을 획득할 예정이다.

물류센터가 들어서는 카토비체는 폴란드 최대 산업지대인 실레시아주의 중심 도시로, 독일·체코·슬로바키아 등 인접 국가와의 접근성이 뛰어나 유럽 전역을 연결하는 물류 허브로 평가된다. 향후 우크라이나 재건 사업이 본격화될 경우 국내 기업의 물류 공급망 전초기지로 활용될 가능성도 거론된다.

이번 프로젝트는 지난해 9월 해진공이 유럽에서 개최한 사업설명회의 성과로, 이후 LX판토스와 한국해외인프라도시개발지원공사 등과의 협의를 거쳐 최종 투자로 이어졌다. 정부가 지난해 12월 발표한 '글로벌 물류공급망 거점 확보 전략' 이행의 첫 사례라는 점에서도 의미가 크다.

해진공은 이번 투자를 통해 단순 금융 지원을 넘어 국내 물류 기업과 제조업체가 유럽 시장에서 겪는 인프라 부족 문제를 해소하고, 국가 차원의 공급망 안전판 역할을 수행한다는 계획이다.

안병길 해진공 사장은 "폴란드 투자는 공사가 아시아와 북미를 넘어 유럽으로 사업 범위를 확장하는 중요한 변곡점이 될 것"이라며 "앞으로도 우리 기업 진출이 활발한 글로벌 물류 거점을 중심으로 해외 물류 인프라 투자를 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





세종=강나훔 기자



