본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"K-콘텐츠 미래, 부산에 있었네"… 동서대, 글로벌 K-컬처 공모전 대상·최우수상 석권

영남취재본부 김수로기자

입력2026.02.11 10:29

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대상 영화과 이은채, 최우수상 영상애니메이션과 손혜민 수상

동서대학교(총장 장제국)가 글로벌 K-컬처 공모전에서 대상과 최우수상을 석권했다.


동서대학교 학생들이 '글로벌K-컬처 공모전'에서 대상과 최우수상을 동시에 받으며 차세대 K-콘텐츠 리더로서의 자력을 과시했다고 10일 전했다.

'글로벌K-컬처 공모전'에서 대상과 최우수상을 동시에 수상한 동서대.

'글로벌K-컬처 공모전'에서 대상과 최우수상을 동시에 수상한 동서대.

AD
원본보기 아이콘

이번 공모전은 인문사회 융합인재양성사업(HUSS) 글로벌 K-컬처 선도 융합인재양성사업단이 주최했다. 경연에는 동서대를 비롯해 단국대,원광대,청강문화산업대,한서대 등 전국 5개 컨소시엄 대학의 재학생들이 대거 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

공모는 지난해 11월부터 ▲스토리빌더(기획) ▲크리에이터(창작) ▲인플루언서(마케팅) ▲밸류에이터(비평) 등 총 4개 분야로 나눠 진행됐다.


이은채(영화과) 학생은 작품 'The day I died'로 전체 공모작 중 최고 영예인 대상(상금100만원)을 수상했으며, 영상애니메이션학과 손혜민 학생은 작품 '귀속의 밤'으로 최우수상(상금50만원)을 수상하는 쾌거를 이뤘다.


최동혁 교수(동서대)는 "이번 석권은 평소 학과의 체계적인 창작 교육 커리큘럼과 학생들의 끊임없는 열정이 결합된 결과"라며 "앞으로도 학생들이 K-컬처 분야의 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 융합 교육과 실습 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

현재 동서대 영상애니메이션학과는 영화과, 방송영상학과와 함께 인문사회 융합인재양성사업(HUSS)을 운영하고 있으며 다양한 융합형 실습과 프로젝트 기반 교육을 통해 K-컬처 산업을 선도할 창의 인재 양성에 주력하고 있다.





영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내려온 CEO[비트코인 지금] "7개월 만에 14조 날렸다"…세계 500대 부자서 내... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"스케이트 접어라" 국대와 부딪힌 美 선수에 '악플 세례' 논란

바이애슬론 동메달리스트의 참회…"바람피웠어요"

"이번에도 완전히 속았다"…'이것' 때문에 미친 듯이 진화 중인 스캠

김길리, 美에 걸려 넘어져…韓쇼트트랙, 불운에 혼성계주 결승행 무산

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"누가 HBM4 주도권 잡나"…엔비디아 공급 앞둔 삼성·하이닉스 '초격차 진검승부'

글로벌 기관 투자가 40% "美 비중 축소"…조용히 번지는 '탈 달러'

새로운 이슈 보기