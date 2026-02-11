“기술은 준비됐다, 문제는 시장”… 부산 제조업 R＆D 성과 시장 확산 논의

10일, 과학기술인 정책 콜로키움 개최



부산시·BISTEP, 과학기업화·AX 전략 공유

부산시와 부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP)이 지역 제조업 발전과 연구개발(R＆D) 성과의 시장 확산을 위한 논의에 나섰다.

부산시와 BISTEP는 중앙정부와 부산의 과학기술·산업 정책 기조에 발맞춰 지난 10일 부산시티호텔에서 '제4회 부산 과학기술인 정책 콜로키움'을 개최했다.

부산시와 BISTEP이 중앙정부와 부산의 과학기술·산업 정책 기조에 발맞춰 지난 10일 부산시티호텔에서 '제4회 부산 과학기술인 정책 콜로키움'을 개최하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 콜로키움은 '지역 핵심기업의 과학기업화와 성장기반 전환·지원 전략'을 부제로 열렸다. 지역 제조기업의 R＆D 역량과 현장 기반을 토대로 지속 가능한 생산성 향상과 산업 전환 방향을 공유하고, 부산의 과학기술·산업 경쟁력 강화를 위한 지역 특화 발전 방안을 도출하는 데 초점을 맞췄다. 특히 산학연관 협력에 기반한 실행과제 논의와 정책·사업 연계 방안이 집중적으로 다뤄졌다.

첫 발표에서 임용관 BISTEP 정책연구본부장은 '과학기술·산업 정책·인프라로 바라본 제조기반 성장전략'을 주제로 국가와 부산시 정책 관점에서 제조기업 성장 전략과 정책 연계 방향을 제시했다. 이어 김동립 한국산업기술진흥원(KIAT) 수석전문위원은 '규제샌드박스 2.0과 신기술·제품 인증제도'를 통해 연구·기술 기반 기업이 활용할 수 있는 제도적 지원 방안을 소개했다.

마지막으로 박종성 LG CNS 팀장은 '제조기업의 AX 사용설명서' 발표를 통해 제조 현장에서의 인공지능 전환(AX) 적용 사례와 실질적인 활용 전략을 공유해 참석자들의 관심을 끌었다.

종합토론에서는 지역 명문·향토 제조기업을 중심으로 제도 활용의 현실적 한계, 기업 성장 단계별 맞춤형 지원 필요성, 정책과 산업 현장의 연계 강화 방안 등에 대한 다양한 의견이 제시됐다.

김영부 BISTEP 원장은 "지역 과학기술인과 기업, 정책 주체가 함께 참여하는 정책 콜로키움을 지속적으로 운영해 부산의 전략산업과 과학기술 현안을 중심으로 미래 성장동력 발굴과 혁신 생태계 조성을 위한 논의를 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



