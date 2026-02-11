본문 바로가기
코람코, '여의도 하나증권빌딩' 매각 본격화…다음 달 9일 입찰

이정윤기자

입력2026.02.11 09:14

코람코, '여의도 하나증권빌딩' 매각 본격화…다음 달 9일 입찰
코람코자산신탁은 상장 리츠인 코람코더원리츠가 보유한 '여의도 하나증권빌딩'의 매각 공고를 게시하고 본격적인 매각 절차에 돌입했다고 11일 밝혔다.


여의도 하나증권빌딩은 업무시설로, 대지면적은 7570㎡, 연면적은 6만9826㎡ 규모다. 현재 용적률은 약 580% 수준이다. 코람코는 향후 여의도 금융 중심 지구단위계획에 따라 최대 용적률 1200%로 개발이 가능한 잠재력을 보유한 자산이라고 전했다.

하나금융그룹 계열사가 전체 임대면적의 약 70%를 임차 중이고 한국쓰리엠, 인텔코리아 등 국내외 기업이 입주해 있다. 현재 임대율은 약 99% 수준이다. 주요 임차인인 하나증권은 지난해 말 코람코더원리츠에 이 빌딩의 매수선택권 행사를 통지한 상태다. 코람코는 입찰 공고 이후 입찰참여자들에게 입찰안내서 배포와 내달 9일 입찰을 거쳐 3월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다.


정승회 코람코자산신탁 대표이사는 "하나증권빌딩 매각은 단일 자산의 거래를 넘어 코람코가 지난 수년간 구축해 온 리츠 운용과 회수 역량을 시장에 선보이는 과정"이라며 "코람코는 자산의 본질적 경쟁력과 중장기 가치를 기준으로 투자·운용·회수 전 과정을 일관되게 관리해 왔고, 이러한 원칙은 고금리와 변동성 국면에서도 뚜렷한 성과로 이어질 것"이라고 말했다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

