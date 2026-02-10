광주 효령노인복지타운, 설 맞아 11개 마을 방문…돌봄 강화·행정통합 소통

설 명절을 앞두고 광주사회서비스원 소속 효령노인복지타운이 지역 마을을 직접 찾아 어르신들과 따뜻한 정을 나누며 현장 소통 행보에 나섰다.

효령노인복지타운은 10일 광북지역 학림·단지·신기마을 등 11개 마을회관을 방문해 명절을 앞두고 자칫 소외될 수 있는 지역 어르신들을 살피고 촘촘한 복지 네트워크 구축을 위한 활동을 진행했다.

이날 효령타운은 마을 어르신들에게 가래떡과 과일, 생필품 등을 전달하며 명절 인사를 건넸다. 물품 전달에 그치지 않고 어르신들의 생활 애로사항을 청취하는 등 마을 중심의 통합돌봄 체계를 공고히 하는 시간도 가졌다. 아울러 지역 최대 현안인 광주·전남 행정통합에 대한 홍보 활동도 함께 진행해 주민들에게 행정통합 추진 배경과 기대효과를 설명하고 정책에 대한 시민 공감대 형성에 나섰다.

정경남 효령노인복지타운 본부장은 "설 명절을 앞두고 어르신들을 직접 뵙고 온정을 나눌 수 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 긴밀히 소통하며 주민들이 체감할 수 있는 촘촘한 복지 서비스를 실현해 나가겠다"고 말했다.





