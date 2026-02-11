'SK하닉·삼전' 관세장벽 뚫었다 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①韓 대미 수출 비중 31%로 확대

②금감원, 빗썸 현장검사로 전환

③총선 이후 日 국제 정세 변화는

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감

○산업주 중심 다우지수 0.10% 상승

○S&P500, 나스닥지수는 각각 하락

■ 'SK하닉·삼전 AI열풍'이 관세장벽 뚫었다…韓기업 북미 매출 14% 증가 ○지난해 북미 매출 344조 규모

○총 매출 북미 비중 31%로 확대

○차, 배터리, 조선, 기계 매출 감소

■ 금감원, '빗썸 비트코인 오지급 사태' 현장검사로 전환 ○가상자산 거래소 빗썸 오지급 사태

○금융감독원, 사흘 만에 현장검사 전환

○검사 결과 가상자산 입법 보완 과제로

■ 자민당 등에 업은 다카이치…주변국 정세 어떻게 될까 ○미일동맹 강화로 안보문서 개정 꾀할 듯

○中과는 갈등 지속…대만과 전략적 공조

○韓과는 독도, 신사참배 등 역사 문제

그래픽 뉴스 : "목돈 날리면 안돼, 출·퇴근길 미리 대응 완료"…하루에 22조

○넥스트레이드 일평균 거래 22조

○지난해 12월 대비 3배 급증해

○포모 심리, 글로벌 대응 수요

the Chart : 대박상품이 없다…주당 실종에 '술술' 안 풀리는 국민주

○2026년 주류시장 전망

○작년 소주 내수 시장 역성장

○외식 줄고 적당한 음주 추세

오늘 핵심 일정

○국내

08:00 한국 실업률(1월)

○해외

01:30 미국 애틀랜타 연준 GDP나우(4분기)

10:30 중국 소비자물가지수(1월)

22:30 미국 실업률(1월)

22:30 미국 민간 비농업부문 고용 변화(1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 0℃( ▲ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 6℃( ▲ 2℃)

○강수확률 오전 40%｜오후 10%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

