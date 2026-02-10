임영웅 '하늘빛 서울 콘서트' 안방서 본다

임영웅 서울 콘서트 VOD 공개 사진. 물고기뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

가수 임영웅의 서울 콘서트를 안방 1열에서 만난다.

임영웅 2025 전국투어 콘서트 '아임 히어로' 서울 공연 VOD를 오는 13일 오후 7시 온라인동영상서비스(OTT) 티빙에서 공개한다고 물고기뮤직이 10일 밝혔다.

이번 영상은 지난해 11월30일 서울 송파구 KSPO DOME에서 열린 공연을 담았다. 당시 임영웅은 '원더풀 라이프(Wonderful Life)'로 시작해 히트곡과 정규 2집 수록곡을 중심으로 다채로운 무대를 선보였다.

곡의 흐름에 맞춰 응원봉 색상을 제어하는 기술(맵핑)과 화려한 연출로 현장감을 더했다. 관객의 신청곡을 즉석에서 부르는 '영웅 노래자랑' 등 팬들과 소통하는 모습도 영상에 담긴다.

소속사는 "다양한 각도에서 촬영한 화면과 현장 음향을 적용해 제작했다"며 "공연 현장을 생생하게 구현해 관객과 시청자에게 현장감을 전달하는 데 주안점을 뒀다"고 밝혔다.

한편 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장에서 '2026 임영웅 콘서트 : 더 스타디움 2'를 개최한다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>