본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

컬링 믹스더블 김선영·정영석 노르웨이에 역전패…3승6패로 대회 마무리

박병희기자

입력2026.02.09 20:34

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

컬링 믹스더블의 김선영·정영석이 3승6패로 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 일정을 마무리했다.


김선영·정영석은 8일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 아홉 번째 마지막 경기에서 노르웨이의 크리스틴 스카를리엔·마그누스 네드레고텐에 5-8로 역전패했다.

한국은 불리한 선공으로 시작한 1엔드에서 스틸에 성공하며 1점을 먼저 뽑았고, 2엔트에서도 연속 스틸에 성공하며 2점을 추가, 3대0을 만들며 기세를 올렸다.

컬링 믹스더블의 김선영(왼쪽)과 정영석이 9일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 아홉 번째 마지막 노르웨이와의 경기에서 스톤을 투구하고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스]

컬링 믹스더블의 김선영(왼쪽)과 정영석이 9일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 아홉 번째 마지막 노르웨이와의 경기에서 스톤을 투구하고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

3엔드에서 2실점 하고 처음으로 후공을 잡은 4엔드에서는 아쉽게 1점을 뽑는데 그쳤지만 5엔드에서 한국은 다시 스틸에 성공, 1점을 얻으며 5대2로 달아났다.


6엔드에서 분위기가 반전됐다. 노르웨이는 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능)를 사용해 대량 득점을 노렸고, 목적대로 3점을 얻으며 5대5 동점이 됐다.


7엔드에서는 마지막 투구가 실격 처리되는 김선영의 뼈아픈 실수로 2실점을 더하고 말았다. 김선영은 노르웨이에 1, 2번 스톤을 내준 상황에서 마지막 스톤을 투구했다. 하우스의 중앙(버튼)에 안전하게 위치시켜 1점을 얻으려 했으나 김선영이 호그라인을 넘은 뒤에 스톤을 투구한 것으로 판정되면서 노르웨이에 그대로 2점을 내주고 말았다.

마지막 8엔드에서는 노르웨이의 정교한 수비에 막혀 오히려 1점을 스틸당하며 경기를 마쳤다.


김선영·정영석은 5연패로 대회를 시작했고 이후 3연승에 성공했으나 마지막 경기에서 아쉬운 역전패를 당하며 3승6패로 대회를 마쳤다.


혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 10개 팀이 출전해 모든 팀이 한 차례씩 상대하는 라운드로빈 방식으로 예선을 치렀다. 결선 진출을 위해 4위 안에 들어야 했으나 김선영·정영석은 9위에 그쳤다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도 노로바이러스 비상 "한국산 먹고 구토…수입·판매 전면 중단" 홍콩도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"소방관 아저씨 고마워요" 건넨 커피, 난 신고 당했다

환불 요구했더니 차단… 끊이지 않는 티켓 사기

"올림픽 기간 맞나요?" 시청률 저조한 차가운 축제에 자영업자 '울상'

"너무 예쁘다"…日 언론 관심 폭발한 '포스트 김연아' 韓 해설위원

금값 올린 '마담 차이나'… "전세계 金 3분의 1 쓸어담아"

엔비디아 독주에 균열?…"삼성·하이닉스엔 기회" 인텔 승부수

하나둘 늘어나는 매물…강남3구 집주인도 호가 낮춘다

새로운 이슈 보기