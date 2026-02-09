컬링 믹스더블 김선영·정영석 노르웨이에 역전패…3승6패로 대회 마무리

컬링 믹스더블의 김선영·정영석이 3승6패로 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 일정을 마무리했다.

김선영·정영석은 8일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 아홉 번째 마지막 경기에서 노르웨이의 크리스틴 스카를리엔·마그누스 네드레고텐에 5-8로 역전패했다.

한국은 불리한 선공으로 시작한 1엔드에서 스틸에 성공하며 1점을 먼저 뽑았고, 2엔트에서도 연속 스틸에 성공하며 2점을 추가, 3대0을 만들며 기세를 올렸다.

컬링 믹스더블의 김선영(왼쪽)과 정영석이 9일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 컬링 믹스더블 예선 아홉 번째 마지막 노르웨이와의 경기에서 스톤을 투구하고 있다. [사진 제공= AFP연합뉴스]

3엔드에서 2실점 하고 처음으로 후공을 잡은 4엔드에서는 아쉽게 1점을 뽑는데 그쳤지만 5엔드에서 한국은 다시 스틸에 성공, 1점을 얻으며 5대2로 달아났다.

6엔드에서 분위기가 반전됐다. 노르웨이는 파워플레이(후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한·경기당 1회 사용 가능)를 사용해 대량 득점을 노렸고, 목적대로 3점을 얻으며 5대5 동점이 됐다.

7엔드에서는 마지막 투구가 실격 처리되는 김선영의 뼈아픈 실수로 2실점을 더하고 말았다. 김선영은 노르웨이에 1, 2번 스톤을 내준 상황에서 마지막 스톤을 투구했다. 하우스의 중앙(버튼)에 안전하게 위치시켜 1점을 얻으려 했으나 김선영이 호그라인을 넘은 뒤에 스톤을 투구한 것으로 판정되면서 노르웨이에 그대로 2점을 내주고 말았다.

마지막 8엔드에서는 노르웨이의 정교한 수비에 막혀 오히려 1점을 스틸당하며 경기를 마쳤다.

김선영·정영석은 5연패로 대회를 시작했고 이후 3연승에 성공했으나 마지막 경기에서 아쉬운 역전패를 당하며 3승6패로 대회를 마쳤다.

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 10개 팀이 출전해 모든 팀이 한 차례씩 상대하는 라운드로빈 방식으로 예선을 치렀다. 결선 진출을 위해 4위 안에 들어야 했으나 김선영·정영석은 9위에 그쳤다.





