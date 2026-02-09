치명률 75% 니파바이러스 감염 사망자 발생…"생 대추야자수액 마셔"

방글라데시서 니파바이러스 확진자 1명 사망

WHO "추가 확산은 없어"

방글라데시에서 치명률이 최고 75% 달하는 인수공통감염병인 니파바이러스 감염으로 인한 사망자가 발생했다.

니파바이러스 발생 국가에서 생대추야자 수액 및 물린 자국이 있는 과일 등은 섭취에 주의해야 하며, 여행한 뒤 14일 이내에 발열, 두통, 인후통 등의 의심 증상이 나타난 경우 질병청 콜센터 또는 관할 보건소로 문의해 안내받아야 한다.

최근 영국 가디언에 따르면 세계보건기구(WHO)는 방글라데시 북부 지역에서 니파바이러스에 감염된 40~50대 여성 1명이 지난 1월 사망했다고 밝혔다. 방글라데시는 거의 매년 니파바이러스가 발생하는 지역으로 알려졌다.



보도에 따르면 방글라데시에서 확인된 이번 사례는 최근 인접국 인도에서 두 건의 니파바이러스 확진 사례가 보고된 이후 발생했다. 이로 인해 아시아 각국에서는 공항 검역을 강화하는 조치가 이어지고 있다.

방글라데시 환자는 지난달 21일 발열과 두통 등의 증상을 보이기 시작했고 이후 과도한 침 분비, 혼란, 경련 등의 증상이 나타났다.

해당 환자는 증상 발현 약 일주일 후 사망했으며 사망 다음 날 니파바이러스 감염이 확인됐다.

환자는 최근 여행 이력이 없었으나, 생 대추야자수액을 섭취한 이력이 있었던 것으로 파악됐다. 니파바이러스는 과일박쥐나 돼지 등 감염 동물과 접촉하거나 대추야자수액 등 오염된 식품을 섭취할 경우 감염될 수 있다.

WHO는 환자와 접촉한 35명 전원을 모니터링한 결과 모두 검사에서 음성 판정을 받았다고 밝혔다. 지금까지 추가 확진자는 확인되지 않았다.

니파바이러스는 주로 감염된 박쥐에 오염된 과일 등 동물성 매개체를 통해 전파되는 인수공통감염병으로, 치명률이 최대 75%에 달한다. 다만 사람 간 전파는 비교적 쉽지 않은 것으로 알려졌다.

인도 서벵골주에서 니파바이러스 감염 사례가 확인된 이후 말레이시아, 태국, 인도네시아, 파키스탄 등 여러 국가에서는 공항에서 체온 측정 등 검역 조치를 시행하고 있다.

WHO는 국제적인 질병 확산 위험이 낮다고 판단하고 있다. 여행이나 무역 제한도 권고하지 않은 상태다.

한편 방글라데시에서는 지난해 니파바이러스 감염으로 인한 사망 사례가 4건 보고됐다. 현재까지 니파바이러스에 대해 승인된 치료제나 백신은 없다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



