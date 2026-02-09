본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

연예스타

임영웅, 9월 고양서 두 번째 스타디움 공연

이이슬기자

입력2026.02.09 09:19

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

25만2000명 '영웅시대'와 전국투어 마무리

임영웅. 물고기뮤직 제공

임영웅. 물고기뮤직 제공

AD
원본보기 아이콘

가수 임영웅이 전국투어 '아임 히어로(IM HERO)'를 마무리하고 오는 9월 스타디움 공연으로 돌아온다.


소속사 물고기뮤직은 임영웅이 9월 중 고양종합운동장에서 단독 콘서트 '아임 히어로-더 스타디움 2'를 개최한다고 9일 밝혔다. 이번 공연은 2024년 5월 서울월드컵경기장에서 열린 무대 이후 선보이는 임영웅의 두 번째 스타디움 콘서트다.

임영웅은 6~8일 부산 벡스코에서 열린 공연을 끝으로 전국투어의 마침표를 찍었다. 이번 투어는 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전 등을 거치며 총 24회 개최됐다. 투어 기간 임영웅은 25만2000명의 관객을 동원했다.


부산 공연에서 임영웅은 '런던 보이(London Boy)', '그댈 위한 멜로디' 등을 가창하며 3면 스크린과 공식 응원봉 맵핑 등 화려한 무대 연출을 선보였다. 공연 마지막 회차에서 다음 스타디움 공연 티저 영상을 깜짝 공개하며 팬들의 기대를 모았다.


임영웅은 "영웅시대 덕분에 행복했고 감사하다"며 "늘 이 자리에서 변함없이 여러분을 위해 노래하겠다"고 전했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 '셋째 父子'의 엇갈린 투심[상속자들] 또 19억 판 아버지, 또 16억 사들인 아들…농심家 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"나도 이런 사고 당해 봤으면"빗썸 사태, 해외 누리꾼도 관심

"덕유산 등산 갔다가 숙소 못 구해"…50대 아버지·10대 아들 사망

"너무 위험해" 금기의 기술…50년 만에 '백플립' 보란 듯 성공시킨 말리닌

"호텔 방 불 켜는 순간 시작"…'180개 몰카' 자랑, 소름 돋는 中불법촬영 실태

홍준표 "국힘, 어차피 지방선거 못 이겨…정통 보수로 일어설 수 있을까"

"엔비디아 알파마요, 자율주행 생태계 주도…종속 우려는 과제"

정수기 만드는 코웨이는 어떻게 국내 침대 시장 1위가 됐나

새로운 이슈 보기