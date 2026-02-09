본문 바로가기
BTS, 광화문광장 공연 무료로…23일 예매 오픈

이이슬기자

입력2026.02.09 08:18

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

빅히트뮤직 제공

빅히트뮤직 제공

방탄소년단이 3월 서울 광화문광장 컴백 공연을 무료로 진행한다고 빅히트뮤직이 9일 밝혔다.


방탄소년단은 이날 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG) 현장 관람 티켓 구매와 응모 방식을 발표했다.

이번 예매는 일반 무료 티켓과 위버스 글로벌 응모로 구분해 진행한다. 일반 무료 티켓 예매는 오는 23일 오후 8시부터 NOL티켓에서 시작하며 별도 조건 없이 누구나 참여할 수 있다. 구체적인 예매 방법은 20일 낮 12시 위버스와 NOL티켓에서 공지한다.


팬덤 아미(ARMY)를 위한 위버스 글로벌 응모 이벤트도 연다. 위버스 멤버십 가입자 가운데 응모 기간 내 정규 5집을 구매한 사람을 대상으로 추첨하며 세부 내용은 10일 위버스에서 확인할 수 있다.


약 3년 9개월 만에 완전체로 나서는 첫 무대인 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 3월21일 오후 8시 광화문광장 일대에서 펼쳐진다. 이번 행사는 온라인 동영상 서비스(OTT) 넷플릭스와 협업해 190여개 국가에 단독 생중계한다. 넷플릭스가 단일 가수의 공연을 생중계하는 사례는 이번이 처음이다.

방탄소년단은 신보 발매일인 3월20일부터 4월12일까지 서울 곳곳에서 'BTS 더 시티 아리랑 서울'(BTS THE CITY ARIRANG SEOUL)을 운영하며 체험형 콘텐츠를 선보일 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

