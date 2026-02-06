동두천 자연휴양림, ‘림스파’ 27일 개장…수도권 웰니스 관광 거점으로 도약

동두천 자연휴양림, 산림 치유 콘텐츠 강화

동두천시시설관리공단은 수도권 대표 휴양지인 동두천 자연휴양림을 중심으로 '숲에서 머물며 즐기는' 체류형 관광 운영을 대폭 강화한다고 6일 밝혔다.

동두천 자연휴양림은 우수한 숙박시설과 치유의 숲, 산책로 등 풍부한 산림 휴양 인프라를 갖추고 있어 일상 속 재충전을 원하는 방문객들에게 꾸준한 호응을 얻고 있다. 공단은 단순히 스쳐 가는 관광이 아닌, 자연 속에서 온전한 회복을 경험하는 '체류형 관광'을 활성화해 지역 경제에도 활력을 불어넣을 방침이다.

특히 오는 27일에는 자연휴양림 내 신규 웰니스 시설인 '림스파'를 정식 개장하며 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화한다. 림스파는 울창한 숲의 정취를 느끼며 스파를 즐길 수 있는 공간으로 조성됐으며, 이용 예약은 23일부터 '숲나들-e' 누리집(동두천 자연휴양림)을 통해 선착순으로 진행될 예정이다.

공단은 이번 림스파 개장을 계기로 숲·휴식·치유를 연계한 산림 치유 콘텐츠를 지속적으로 확대해 동두천만의 차별화된 체류형 관광 자원으로 안착시킨다는 계획이다.

이종진 동두천시시설관리공단 이사장은 "동두천 자연휴양림은 이제 단순한 휴식을 넘어 몸과 마음을 치유하는 수도권 최고의 웰니스 관광지로 거듭나고 있다"며 "오는 27일 문을 여는 림스파가 핵심 거점으로 자리 잡을 수 있도록 운영 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.





