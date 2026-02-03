구미시, 낙동강 따라 2.5km

시민 건강 증진과 자연친화적 여가 공간 확충

플라타너스 그늘 아래 맨발길 새 단장

기존 1.7km 정비·0.8km 신설

재질별 구간 구성으로 걷는 재미 강화

모래·흙·마사 3개 코스

맥문동 65만 본 식재로 경관·치유 기능 확대

경북 구미시가 시민 건강 증진과 자연 친화적 여가 공간 확충을 위해 낙동강 체육공원 일원에 '플라타너스 맨발 길'을 정비했다.

이번 사업은 사업비 7억6천여만 원을 투입해 낙동강 편의점에서 수자원공사 정수장까지 이어지는 2.5km 구간을 대상으로 추진됐다. 기존 맨발 길 1.7km를 전면 정비하고, 미정비 구간 0.8km를 새로 조성해 시민들이 신발을 벗고 자연의 촉감을 느끼며 걸을 수 있는 건강 보행 공간으로 완성했다.

낙동 강변 플라타너스 맨발길 위치도/구미시청 제공

맨발 길은 구간별로 서로 다른 재질을 적용해 보행의 재미와 운동 효과를 동시에 높였다. 1구간(500m)은 고운 모랫길로 부드러운 촉감을 살려 남녀노소 누구나 부담 없이 이용할 수 있도록 했다. 2구간(1.2km)은 고운 흙길로 자연 토양의 편안함을 느낄 수 있게 구성했다. 3구간(800m)은 고운 마삿길로 발바닥을 적절히 자극해 보행 운동 효과를 높였다. 이용자는 체력과 취향에 따라 구간을 선택해 걸을 수 있다.

낙동 강변 플라타너스 맨발길/김이환 기자

맨발길은 플라타너스 가로수 아래 조성돼 사계절 쾌적한 보행 환경을 제공한다. 길 양측에는 맥문동 65만 본을 심어, 오는 7월이면 보라색 꽃이 어우러진 낙동강변 특유의 경관을 연출할 예정이다. 자연 그늘과 녹지가 결합한 산책로로, 휴식과 치유 기능도 강화했다.

김장호 구미시장은 "낙동강 체육공원 맨발 길은 시민들이 일상 속에서 자연과 함께 건강을 챙길 수 있는 공간"이라며 "올바른 이용 수칙을 지키며 안전하고 쾌적하게 이용해 주길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자



