국가유산청, '한양의 수도성곽' 유네스코 세계유산 등재 신청

이이슬기자

입력2026.01.30 11:37

내년 세계유산위원회 최종 결정

한양의 수도성곽 북악구간. 서울시 제공

국가유산청이 '한양의 수도성곽'(Fortifications of Hanyang)을 유네스코 세계유산으로 등재하기 위한 신청서를 유네스코 세계유산센터에 제출했다고 30일 밝혔다.


한양의 수도성곽은 조선의 수도 한양을 방어하기 위해 쌓은 성곽 체계다. 행정 중심지인 도성(한양도성)과 군사 방어용 북한산성(입보성), 백성 피난과 창고시설 보호용 탕춘대성(연결성)을 포함한다. 조선의 통치 체계와 수도 방어 전략의 변천사를 입증하는 보편적 가치를 지닌다.

유네스코 세계유산센터의 완성도 검사를 통과한 신청서는 3월부터 국제기념물유적협의회(ICOMOS)의 현장 실사와 평가를 받는다. 등재 심의 대상에 오르면 2027년 열리는 제49차 세계유산위원회에서 최종 등재 여부를 결정한다.


등재가 확정되면 '한양의 수도성곽'은 한국의 18번째 세계유산으로 이름을 올리게 된다.


국가유산청은 지자체와 협력해 성곽의 보편적 가치를 입증하고 문화재 보존과 지역 발전을 도모하는 등 최종 등재를 추진한다는 방침이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
