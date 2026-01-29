본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

세계기록유산 한국위원회 새 진용…신승운 위원장 위촉

이종길기자

입력2026.01.29 17:18

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국가유산청, 민간·관료 위원 열두 명 위촉
한국 기록유산 세계화 이끌 '관문' 역할 수행

세계기록유산 한국위원회 새 진용…신승운 위원장 위촉
AD
원본보기 아이콘

유네스코 세계기록유산 등재·관리를 진두지휘하는 세계기록유산 한국위원회가 새 진용을 갖췄다.


국가유산청은 29일 위원 열두 명을 새로 위촉하고 본격적인 활동을 예고했다. 위원회를 이끌 신임 위원장으로는 신승운 성균관대 명예교수가 선출됐다. 한국고전번역원장, 문화재위원회(현 문화유산위원회) 위원장, 한국서지학회장 등을 역임하며 고문헌과 기록학 분야에서 전문성을 쌓아온 석학이다.

이번 위원회는 민간 전문가와 관료가 함께 참여해 전문성과 행정력을 동시에 확보했다. 김귀배 유네스코한국위원회 감사실장, 박경목 충남대 교수, 이현경 서강대 전인교육원 교수 등 학계 및 관련 분야 전문가들이 2029년 12월까지 위원으로 활동한다. 이길배 국가유산청 유산정책국장, 김영빈 국가기록원 기록정책부장, 서현숙 유네스코한국위원회 지적연대본부장 등 세 명은 당연직 위원으로 합류해 정책적 지원을 뒷받침한다.


위원회는 한국의 기록유산을 세계 무대에 올리는 '관문' 역할을 맡는다. 등재 신청 대상을 선정하고 신청서를 정밀 검토하는 것은 물론, 유산의 보존 현황 점검과 국제 이슈 대응 등 기록유산 전반에 걸친 핵심 의사결정을 담당한다.


한국은 1997년 '훈민정음(해례본)'과 '조선왕조실록'을 시작으로 지난해 등재된 '산림 녹화 기록물'과 '제주 4·3 기록물'까지 총 스무 건의 세계기록유산을 보유하고 있다.

국가유산청은 "위원회가 잠재력 있는 기록유산을 적극적으로 발굴하고, 그 가치를 세계에 알리는 중추적 역할을 다하도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1조3000억 규모 특별배당 "주주님 진짜 고맙습니다"…'국민주' 삼성전자, 1... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

배현진에 "'아이 사진' 삭제 안 하나?" 묻자 대답 없이 웃음만

연봉 100배 제안에도 "안 갑니다" EBS 윤혜정이 사교육 거절한 이유

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

감사원 "尹관저 골프연습장, '초소 공사'로 꾸며 불법 신축"

국방부, 김현태 前707단장 등 계엄 관여 대령 4명 파면

새로운 이슈 보기