본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기관광공사, 中 춘절 겨냥 2만명 관광객 유치 나선다

이영규기자

입력2026.01.29 10:18

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기관광공사가 중국 주요 플랫폼 기업과 손잡고 1월 말부터 2월까지 '춘절' 황금연휴를 앞둔 중국인 관광객 유치에 나선다.


경기관광공사는 먼저 중국 최대 온라인 여행플랫폼 '트립닷컴그룹' 및 중국 유력 방한여행 전문 플랫폼 기업인 '한유망'과 손잡고 '가깝고 안전한 경기도에서 진짜 한국을 체험하자'는 홍보 컨셉의 '리얼 코리아 경기 페스타'를 개최한다.

경기관광공사는 이번 페스타에서 ▲말의 해 특집 경기관광 홍보페이지 개설 및 배너광고 ▲경기관광 브랜드 홍보 ▲경기도 관광콘텐츠 최신 정보 소개 ▲경기도 관광 상품 할인 판매 등을 집중 홍보한다.


경기관광공사가 올해 춘절 등 연휴를 겨냥해 중국인 관광객 2만여명을 유치하기로 하고 최대 온라인 여행플랫폼 '트립닷컴그룹' 및 중국 유력 방한여행 전문 플랫폼 기업인 '한유망'과 손잡고 '리얼 코리아 경기 페스타'를 개최한다.

경기관광공사가 올해 춘절 등 연휴를 겨냥해 중국인 관광객 2만여명을 유치하기로 하고 최대 온라인 여행플랫폼 '트립닷컴그룹' 및 중국 유력 방한여행 전문 플랫폼 기업인 '한유망'과 손잡고 '리얼 코리아 경기 페스타'를 개최한다.

AD
원본보기 아이콘

또 중국 최대 맛집 평가 및 종합라이프 플랫폼인 '메이퇀'과 손잡고 '춘절 경기도 K-푸드 여행 캠페인'을 진행한다.


춘절 황금연휴 방한 중국 개별자유여행객을 대상으로 GPS 위치 정보에 기반한 관광객 체류 장소 주변의 경기도 K-푸드 맛집(수원 왕갈비, 남문통닭거리, 파주 장단콩 정식, 장어구이, 의정부 부대찌개 등)을 추천한다.

또 경기도 지역별 다양한 이색 트렌디 감성 대형 카페 소개와 경기도 인기드라마 촬영지 등 한류 체험 콘텐츠 홍보 등 중국 MZ세대가 선호하는 다양한 여행콘텐츠를 소개한다.


경기관광공사는 이를 통해 춘절 연휴 2만여 명의 중국인 관광객을 유치한다는 계획이다.


경기관광공사 관계자는 "폭군의 쉐프, 흑백요리사, 한류 드라마, K-pop 인기로 외국인들의 K-푸드, K-컬처에 대한 선호가 지속 증가하고 있다"며 "올해도 중국 춘절 마케팅을 시작으로 일본, 동남아, CIS 등 해외 다양한 국가 대상 맞춤형 마케팅을 적극 추진, 경기관광 브랜드 가치를 높이고, 고부가 외국인 유치 확대를 위해 지속 노력하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기