장수군, 2026년 농군사관학교 개강식 개최

장수군은 지난 27일 농업기술센터 대강의실에서 교육생 130여 명이 참석한 가운데 '2026년 장수군 농군사관학교 개강식'을 성황리에 개최했다.

이날 개강식은 최훈식 장수군수의 격려사를 시작으로 김승희 한국농수산대 교수의 축사가 이어졌으며 '토마토 중급', '토마토 심화', '사과 다축·밀실' 등 3개 과정에 대한 소개와 연간 일정 안내, 오리엔테이션이 진행됐다.

장수군 농군사관학교 개강식에서 최훈식 장수군수가 격려사를 하고 있다. 장수군 제공

이번 교육과정은 지난 1개월간 모집을 통해 선발된 교육생들을 대상으로 운영되며 토마토 중급 과정은 8개월, 토마토 심화 과정 및 사과 다축·밀식 과정은 9개월 동안 진행된다.

교육은 전문 강사진의 지도하에 교육생들이 실제 영농 현장에서 바로 활용할 수 있도록 이론 교육과 현장 실습을 병행하는 체계적인 방식으로 운영될 예정이다.

특히 올해는 기초과정 교육 수요를 반영해 토마토 중급반을 신설하고 기존 심화 과정과 구분해 단계별 교육 체계를 마련한 것이 특징이다.

군은 이번 교육을 통해 농업인의 수준과 경력에 맞는 맞춤형 교육을 제공함으로써 지역 농업의 경쟁력을 한층 강화할 방침이다.

최훈식 군수는 "올해 농군사관학교는 교육생들이 작목별 전문 기술과 현장 적용 능력을 체계적으로 습득할 수 있도록 맞춤형 교육과정으로 편성했다"며 "지역 농업인들이 열정적으로 참여해 많은 것을 배울 수 있는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

이어 최 군수는 "앞으로도 다양한 교육을 지원하여 지역 특화 작목의 안정적인 생산 기반을 마련하고 전문 농업경영인 육성에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.





