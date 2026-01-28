본문 바로가기
배우 서지훈, 2월3일 현역 입대

이이슬기자

입력2026.01.28 09:41

배우 서지훈. 매니지먼트 구 제공

배우 서지훈. 매니지먼트 구 제공

배우 서지훈이 넷플릭스 시리즈 '지금 우리 학교는 2' 촬영을 마치고 다음 달 3일 육군 제35보병사단으로 현역 입대한다고 매니지먼트 구가 28일 밝혔다.


서지훈은 소속사를 통해 "촬영을 마무리하고 입대하게 돼 마음이 편하다"며 "국민의 의무를 성실히 다하고 더 단단해진 모습으로 돌아오겠다"고 말했다.

서지훈은 입대 당일 별도의 공식 행사 없이 입소할 예정이다. 훈련소에서 기초 군사 훈련을 받은 뒤 국방의 의무를 수행한다. 매니지먼트 구는 "서지훈이 건강하게 복무를 마치길 바란다"고 전했다.


드라마 '시그널'로 데뷔한 서지훈은 '학교 2017', '비긴즈 유스', '마이 유스' 등에 출연했으며 전역 후 배우 활동을 재개할 계획이다. '지금 우리 학교는 2'는 약 2년 후 공개 예정이다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

