블랙핑크, 홍콩서 월드투어 마무리…2월27일 신보 발매

이이슬기자

입력2026.01.28 09:18

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

그룹 블랙핑크가 '데드라인'(DEADLINE) 투어의 종착지인 홍콩 콘서트를 끝으로 7개월간의 여정을 마무리했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 28일 밝혔다.


블랙핑크는 지난 24일부터 26일까지 홍콩 카이탁 스타디움에서 월드투어 '데드라인' 홍콩 공연을 열었다. 현지 팬들과 3년 만에 재회한 이번 공연은 사흘간 진행했다. 카이탁 스타디움 외벽에는 대형 LED 연출을 배치해 투어 피날레를 알렸다.

블랙핑크는 '킬 디스 러브'(Kill This Love), '핑크 베놈'(Pink Venom)으로 무대를 시작했다. 이어 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '불장난', '셧 다운'(Shut Down) 등 히트곡과 멤버별 솔로 무대를 선보였다.


블랙핑크는 "올해 데뷔 10주년을 맞아 팬들과 함께한 모든 시간이 소중하다"며 "팬들 덕분에 앞으로 나아갈 원동력을 얻은 만큼 곧 발매할 신곡에도 기대를 바란다"고 말했다.


이번 투어는 총 16개 도시에서 33회에 걸쳐 진행했다. K팝 여성 아티스트 최초로 영국 웸블리 스타디움에 입성했으며 세계 주요 도시 스타디움 공연을 매진시키며 투어를 마쳤다.

블랙핑크는 다음 달 27일 오후 2시 미니 3집 '데드라인'을 발매한다. 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK) 이후 약 3년 5개월 만에 선보이는 신보다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
