청년 붙잡는 AI 도시 울산… ‘청년이 머물며 성장하는 인공지능·산업수도’ 육성

27일 제1회 청년정책조정위원회 개최



울산시 청년정책 시행계획 심의·의결

울산시가 청년이 떠나지 않는 도시를 표방하며 인공지능(AI)을 새 성장엔진으로 세웠다.

시는 1월 27일 오후 3시 시청 본관에서 '2026년 제1회 청년정책조정위원회'를 개최한다.

이날 위원회는 김두겸 울산시장을 비롯해 위원회 위원 등 30여명이 참석한 가운데, '2026년 울산시 청년정책 시행계획'을 심의·의결하고 청년들의 현장 목소리를 직접 듣는 시간으로 마련된다.

특히 이날 행사에서는 시행계획 보고에 이어 김두겸 시장이 직접 주재하는 '청년과의 대화' 시간이 진행된다. 울산시는 이를 통해 정책 당사자인 청년들이 체감하는 고민과 제안을 가감 없이 수렴해 향후 시정 운영에 적극 반영한다는 계획이다.

2026년 청년정책 시행계획은 '청년이 머물며 성장하는 인공지능(AI)·산업수도 울산'을 비전으로 ▲일자리 ▲주거 ▲교육 ▲복지·문화 ▲참여·권리 등 5개 분야, 96개 세부사업으로 구성됐다. 총사업비는 전년 대비 155억원이 증액된 1,871억 원 규모로 투입된다.

분야별 주요 추진 방향과 신규 사업은 다음과 같다.

첫째, 일자리 분야(15개 사업, 83억원)는 산업전환에 대응해 '일경험-취업-정착'으로 이어지는 경로를 체계화한다. 특히 청년 재직자에게 교육·훈련비를 지원하는 '청년 재직자 수퍼패스 바우처'와 소상공인 창업 시 임차료 일부를 지원하는 '창업의 꿈 울산이 이루어 드림', 소상공인에게 대체인력 인건비를 지원하는 '울산 자영업자 아이와 함께 행복업' 등 신규 사업을 통해 취업 준비부터 직장 적응, 창업 지원까지 단계별 지원을 강화한다.

둘째, 주거 분야(18개 사업, 603억원)는 청년 친화적 정주 기반 구축을 목표로 추진된다.

'범서굴화 청년특화주택 건립', '온산 일자리연계형 지원주택 건립', 중소기업 재직 청년에게 기숙사비를 지원하는 '울산 청년 웰스테이 지원' 등 신규사업을 본격 추진해 청년의 주거비 부담을 완화하고 안정적인 주거환경을 조성할 계획이다.

특히, 삼산동·달동 등 6개소에 청년주택 150호가 올해 준공될 예정으로, 도심 내 청년 주거 공급 확대를 통해 실질적인 주거 안정을 도모할 것으로 기대된다.

셋째, 교육 분야(20개 사업, 1011억원)는 미래산업 인재 양성에 집중한다. '이전공공기관 취업아카데미'와 '인공지능 전환(AX) 시대 청년 지도력 사업(리더십 프로젝트)', 청년 방송기획 제작단 'U-미디어팩토리' 등 신규 정책을 통해 울산 전략산업과 연계된 맞춤형 인재를 육성한다.

넷째, 복지·문화 분야(26개 사업, 164억원)는 삶의 질 향상과 가족 친화 환경 조성에 힘쓴다. '슬기로운 청년 경제교육'과 예비부부에게 공공예식장 대관과 웨딩패키지(예복, 메이크업 등) 비용 일부를 지원하는 '울산형 공공예식장 지원사업' 등을 신규 도입해 청년의 생애주기별 부담을 완화하고 문화 향유 기회를 확대한다.

다섯째, 참여·권리 분야(17개 사업, 10억원)는 청년이 정책의 주체로 서는 행정을 구현한다. 청년 지원센터를 중심으로 정책 전달체계를 강화하고 청년들의 시정 참여 기회를 넓혀 나갈 계획이다.

김두겸 시장은 "청년정책은 울산의 미래를 설계하는 가장 중요한 도시 전략"이라며, "청년과의 대화에서 나온 소중한 의견들을 바탕으로 청년의 도전이 울산의 경쟁력이 되는 도시를 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다"라고 말했다.

2026년 울산시 청년정책 시행계획은 울산시 청년정책온라인플랫폼 U-PAGE에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



