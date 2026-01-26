본문 바로가기
아이브, 2월23일 정규 2집 발매

이이슬기자

입력2026.01.26 16:31

아이브 장원영. 스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 아이브(IVE)가 다음 달 23일 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)'를 발매한다고 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 26일 밝혔다.


소속사는 전날 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 신보의 '스포일러 알러트'(SPOILERS ALERT) 이미지를 공개했다.

사진 속 장원영은 '더 스포일러(THE SPOILERS)' 문구가 적힌 봉투를 들었으며 가을은 퍼 재킷과 롱 부츠를 착용했다. 리즈는 베레모를, 레이는 포스터를 활용해 각기 다른 분위기를 연출했다.


공개된 이미지 곳곳에는 신보와 관련한 단서들을 배치했다. 멤버의 팔과 손목에 적힌 '26.02.23'이라는 숫자를 통해 앨범 발매일을 알렸다. 이번 앨범은 팀의 정체성을 바탕으로 공감과 연대의 메시지를 담았다.


아이브의 정규 2집 선공개곡은 2월9일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
