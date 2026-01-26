백두혈통에 손을 댔다고?…김정은 딸 건드리는 장면, 그대로 방송

'백두혈통' 접촉은 매우 이례적

의도 무관하게 '불경' 해석 여지

김정은 북한 국무위원장이 삽질을 하는 동안 노광철 국방상이 주애의 등을 두드리는 듯한 모습. 조선중앙TV AD 원본보기 아이콘

김정은 북한 국무위원장의 딸 주애의 신체를 군 수뇌부가 건드리는 장면이 국영 방송을 통해 그대로 노출됐다. 전문가들은 이른바 '백두혈통'의 신체에 비혈연 인사가 접촉하는 행위는 매우 이례적이며, 의도와 무관하게 불경으로 해석될 소지가 크다고 분석했다.

25일 대북 정보 전문매체 데일리NK재팬 고영기 편집장은 "북한 체제 특성상 결코 가볍게 넘길 수 없는 장면"이라며 "공식 영상 검열 과정에서 문제로 비화할 가능성이 있다"고 분석했다.

해당 장면은 지난 5일 '해외군사작전 전투위훈기념관' 건설 현장을 시찰하는 보도 영상에서 확인됐다. 영상에서 김정은이 삽질을 하는 동안 뒤편에 김주애가 서 있었고, 노광철 국방상이 다가와 주애의 등 부분을 두 차례 가볍게 두드리며 앞으로 나서라는 제스처를 취했다.

이후 리설주 여사와 주변 인물들이 제지하는 모습이 담겼고, 다음 화면에서는 김주애가 김정은 앞으로 이동해 삽질에 참여했다.

"체제 금기 건드린 장면…당 검열이 관건"

북한의 차기 유력 후계자로 손꼽히는 김주애가 여성이라는 정치적 핸디캡을 보완하기 위해 백두혈통 이미지를 강조하고 있는 상황에서 해당 모습을 어떻게 해석할지가 관건이다.

고 편집장은 "현장을 수습하려는 돌발 대응이었을 가능성은 있지만, 결과적으로는 체제 금기를 건드린 장면으로 남았다"며 "북한에서는 상징과 의전이 정치와 직결된다"고 평가했다.

또 "이번 사안의 관건은 즉각적인 문책 여부보다 당 선전·검열 과정에서 어떤 평가를 받느냐"라며 "영상에 남았다는 사실 자체가 향후 거취에 부담이 될 수 있다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



