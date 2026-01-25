본문 바로가기
LIV 골프 멤버 리드, 유럽 무대 6년 만에 우승

노우래기자

입력2026.01.25 22:08

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

히어로 두바이 데저트 클래식 4타 차 정상
DP월드투어 통산 4승, 우승 상금 24억원
설리번 2위, 매킬로이와 해턴 공동 33위

LIV 골프 멤버 패트릭 리드(미국)가 DP월드투어에서 정상에 올랐다.


25일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 에미리츠 골프클럽(파72·7439야드)에서 열린 히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만달러) 4라운드에서 버디 2개와 보기 2개를 맞바꿨다. 이븐파 72타를 작성한 리드는 최종 합계 14언더파 274타로 우승을 차지했다. 2020년 2월 WGC 멕시코 챔피언십 우승 이후 6년 만에 통산 4승째, 우승 상금은 163만8000달러(약 24억원)다.

패트릭 리드가 히어로 두바이 데저트 클래식에서 정상에 올랐다. EPA연합뉴스

패트릭 리드가 히어로 두바이 데저트 클래식에서 정상에 올랐다. EPA연합뉴스

리드는 4타 차 선두로 출발해 4번 홀(파3) 보기로 불안하게 시작했다. 10번 홀(파5) 버디를 11번 홀(파3) 보기로 까먹은 뒤 13번 홀(파5)에서 잃어버렸던 타수를 만회했다. 나머지 5개 홀은 파로 잘 마무리해 우승 트로피를 수집했다.

앤디 설리번(잉글랜드)은 1타를 줄여 2위(10언더파 278타)를 차지했다. 빅토르 호블란(노르웨이) 공동 14위(5언더파 283타), 로리 매킬로이(북아일랜드)와 티럴 해턴(잉글랜드)은 공동 33위(2언더파 286타)로 대회를 마쳤다. 세계랭킹 3위이자 디펜딩 챔피언인 토미 플리트우드(잉글랜드)는 공동 41위(1언더파 287타)다. 이정환은 컷 오프가 됐다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

