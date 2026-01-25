이해찬 별세에 野도 애도 "고인의 길, 우리 정치사의 한 장면"

국민의힘은 25일 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 별세와 관련 "재야에서 시작해 국정의 책임을 맡기까지의 길은 우리 정치사의 한 장면으로 남을 것"이라고 논평했다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 "7선 국회의원과 국무총리를 지내며 정치의 중심에서 오랜 시간을 보낸 분"이라며 이같이 밝혔다.

최 대변인은 "이 수석부의장이 해외 공무 수행 중 건강 악화로 별세했다. 급작스러운 비보에 깊은 애도를 표한다"면서 "삼가 고인의 명복을 빌며, 국민들과 함께 슬픔 속에 계신 유가족 여러분께 진심으로 위로의 말씀을 전한다"고 했다.

이준석 개혁신당 대표도 "이 수석부의장의 갑작스러운 별세 소식에 깊은 애도를 표한다"면서 "7선 국회의원과 국무총리를 역임하시며 오랜 세월 대한민국 정치 현장에서 소임을 다했다. 고인의 명복을 빌며, 유가족분들께 진심으로 위로의 말씀을 전한다"고 전했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



