"사망자 3만명 달할 수도…국가 역량 한계" 충격 전망 나온 이란 반정부 시위

이란에서 벌어진 반정부 시위 과정에서 발생한 사망자가 3만명에 달했을 가능성이 있다고 25일(현지 시각) 미국 타임지가 이란 보건부 고위 당국자들의 발언을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 이란 고위 당국자들은 지난 8~9일 이틀 동안 이란에서 3만명에 달하는 사람들이 살해됐을 가능성을 제기했다. 타임지는 "이란 보안군에 의해 너무나 많은 사람이 학살되는 바람에 국가의 역량이 한계에 도달했다"고 전했다.

또 이 고위 당국자들은 이란의 영현백(body bags) 비축분이 바닥났으며, 시신을 정리하는데 앰뷸런스 대신 18륜 대형 세미 트레일러가 동원됐다고도 타임지에 전했다.

이런 보도 내용은 이란 측이 밝힌 사망자 규모와 큰 차이를 보인다. 이란 당국은 지난 21일 이번 시위와 관련한 사망자 수가 3117명이라고 밝힌 바 있다. 미 인권운동가통신(HRANA)은 사망자 수를 5137명으로 추산했다.





