미얀마, 野배제 반쪽총선 투표종료…親군부 정당 압승

유제훈기자

입력2026.01.25 19:20

언론사 홈 구독
미얀마 군사정권이 야권을 배제한 채 '반쪽총선'을 진행한 가운데, 마지막 3차 투표가 25일(현지시각) 마무리됐다. 1~2차 투표만으로도 친군부 정당이 압승한 만큼 군사정권이 민간정부를 명목으로 집권을 이어갈 가능성이 커졌다.

연합뉴스

연합뉴스

25일 AP통신 등 주요 외신에 따르면 이날 오후 4시께 미얀마 전국 330개 행정구역 중 61곳에서 진행된 최종 투표가 끝났다. 지난달 28일과 지난 11일 202곳에서 1∼2차 투표가 이미 진행됐으며, 이날 3차 투표까지 마무리되면서 이번 총선은 종료됐다. 반군이 장악한 67곳에선 내전의 영향으로 투표가 진행되지 않았다.


미얀마 연방선거관리위원회(UEC)에 따르면 앞서 1∼2차 투표에선 군부가 지지하는 통합단결발전당(USDP)이 양원 의석 233석을 확보했다. 군부에 할당된 166석을 더하면 399석에 달해 집권에 필요한 의석(294석)을 이미 크게 넘어선 상태다.

샨족민주당(SNDP)과 몬족통합당(MUP) 등 나머지 17개 정당은 1∼2차 투표에서 각각 1∼10석 수준에 머물렀다. 기존 집권당인 민주주의민족동맹(NLD)은 해산돼 이번 선거에 참여하지 못했다. 선거엔 USDP를 비롯한 친군부 정당 6곳만 전국적으로 후보를 냈다.


미얀마 야권과 국제사회는 이번 총선이 반쪽선거라며 거세게 비판하고 나섰다. 동남아시아국가연합(ASEAN)도 미얀마 총선 결과를 인정하지 않겠다고 밝힌 바 있다.


미얀마는 총선 이후 60일 안에 의회 간접 선거로 대통령을 선출한다. 양원 의회 과반 의석을 확보한 USDP가 대통령을 배출하는 것이 유력한 상황이다. 외신들은 현 군정 수장인 민 아웅 흘라잉 최고사령관이 대통령이 될 것으로 보고 있다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
