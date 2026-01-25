본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

文 "이해찬, 평생 민주주의·국가위해 헌신…안식하길"

유제훈기자

입력2026.01.25 18:51

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문재인 전 대통령은 25일 이해찬 전 국무총리의 별세에 대해 "재야의 민주화 운동부터 역대 민주 정부에 이르기까지 늘 중심에 서서 평생을 민주주의와 국가를 위해 헌신했다"고 했다.


문 전 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "오랜 동지로서, 국정의 든든한 동반자로 함께 했던 시간을 소중히 기억하겠다"면서 이같이 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

문 전 대통령은 "이 전 총리의 별세 소식에 깊은 슬픔과 애도를 표한다"면서 "부디 그 무거운 짐 내려놓으시고 안식하시길 기원한다. 유가족께도 깊은 위로의 마음을 전한다"고 했다.

한편 문 전 대통령은 이 전 총리와 30년을 넘는 관계를 이어왔다. 이 전 총리도 생전 한 방송에 출연해 "문재인 (당시) 대통령과는 재야 민주화운동 때부터 30년 이상을 함께 살아온 친구이자 동지"라고 밝히기도 했다. 이 전 총리는 문 전 대통령 시절 여당 대표직을 맡아 22대 총선에서 180석을 얻는 기록적 대승을 진두지휘하기도 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

유전도 운동도 아니었다…내 건강에 가장 큰 영향 끼친 건 '이것'

스코틀랜드에선 코카콜라 라이벌…'아이언 브루'

美 두 번째 시민 사살에 거세지는 시위…ICE, 최루탄·섬광탄으로 해산 시도

"자만할 때 아니다"…이재용, 임원들에 '사즉생' 넘어 '마지막 기회' 강조

새로운 이슈 보기