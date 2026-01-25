본문 바로가기
[속보]이해찬 민주평통 수석부의장 별세

유제훈기자

입력2026.01.25 17:16

수정2026.01.25 17:18

[속보]이해찬 민주평통 수석부의장 별세
유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

