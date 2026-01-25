주호영, 대구시장 출마 선언 "대구 다시일으켜 세울것"

주호영 국민의힘 의원(국회 부의장)이 25일 대구시장 선거 출마를 선언했다.

주 의원은 이날 오후 동대구역 광장에서 기자회견을 열어 "대한민국 산업화와 근대화의 상징인 박정희 대통령의 길 위에서 대구를 다시 일으켜 세우겠다"며 이같이 밝혔다.

주 의원은 "과거 대구는 대한민국 3대 도시로서 산업화와 근대화를 이끌었던 중심 도시였으나 섬유산업 이후 새로운 성장 엔진을 찾지 못한 채 청년 유출과 산업 정체에 직면해 있다"며 "보수의 심장이라는 말로 정치적으로 소비돼 왔지만 정작 대구 시민의 삶은 피폐해졌다"고 했다.

주 의원은 "다가오는 대구시장 선거가 중앙정치의 종속변수가 되어서는 안 된다. 중앙정부와 당당히 협상하며 현안을 해결할 정치력을 갖춰야 한다"며 "6선 의원과 국회부의장을 거치며 쌓은 모든 경험을 대구를 위해 쓰겠다"고 말했다.

이후 주 의원은 이후 대구시당 당사에서 열린 기자간담회에서 대구·경북 행정 통합과 관련한 질문에 "통합이 원래대로라면 충분히 더 논의하고 시·도민 동의를 받아서 하는 것이 순서긴 하지만 저는 '선통합 후보완' 입장"이라며 "고민할 것 없이 통합이 시·도민에게 도움 되느냐 마느냐, 다른 지역이 통합할 때 우리는 따라가야 하느냐 마느냐 이런 선택의 문제만 남았다"라고 전했다.





