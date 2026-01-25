與, 이혜훈 지명철회에 "겸허히 수용…대통령 화합의도는 높게 평가받아야"

박해철 더불어민주당 대변인은 25일 이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명철회에 대해 "국민적 우려와 시민사회의 지적을 겸허하고 낮은 자세로 수용하며, 향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준의 마련을 위해 정부와 함께 고민하겠다"고 말했다.

박 대변인은 "과거 보수정당에서 여러 차례 국회의원을 지낸 정치인을 정치적 지향과 진영 논리를 과감히 넘어, 국가 예산을 기획하는 중책을 맡기려 했던 파격적 인사와 화합의 제스쳐는 후보자의 자질 문제와 별개로 높게 평가받아 마땅할 것"이라며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 이 대통령의 지명철회와 관련 "그간 제기된 여러 의혹의 심각성과 국회 청문회에서의 소명 과정, 그리고 사회 각계각층에서 전달된 우려, 무엇보다 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과"라며 "그럼에도 불구하고 후보자에게 제기된 의혹이 국민께서 납득하실 수준으로 소명되지 못했고, 국민의 걱정을 불식시키지 못했다"고 평가했다.

이어 박 대변인은 "이 후보자 지명의 배경에는 불법 계엄과 내란 사태로 더욱 심화한 사회적 갈등 상황에서, 한쪽 진영에 치우치지 않는 '모두를 위한 정부'를 통해 국민 통합의 물꼬를 트고자 했던 이 대통령의 진심이 있었다"면서 "민주당은 이번 이혜훈 후보자 지명철회를 계기로 국민 통합과 국정안정의 가치가 공정과 상식의 기초 위에 올곧이 설 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





